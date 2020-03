Kitase: à l’avenir, un nouveau remake de Final Fantasy VII pourrait être nécessaire

Au moins dans le précédent, Final Fantasy VII Remake vise à être un événement comme ce fut la livraison originale en 1997 et bien qu’ils n’attendent pas plus que les éloges de l’équipe de développement pour leur propre travail, leur façon d’exprimer les choses est très convaincant Quelques semaines après le lancement du RPG, Yoshinori Kitase était tellement motivé qu’il a dit qu’il pourrait être lié à la franchise toute sa vie.

Lors d’une interview avec GameSpot, Yoshinori Kitase, producteur de Final Fantasy VII Remake, a parlé de l’importance de Final Fantasy VII pour les jeux vidéo en général et les fans car il s’agit de l’une des livraisons les plus importantes de l’histoire.

Selon le créateur, le poids du RPG dans sa version originale est tel que le remake n’était qu’une étape attendue pour le maintenir en vigueur et le travail est si important que, à l’avenir, il pourrait nécessiter un autre remake:

“Final Fantasy VII est un jeu qui, s’il restait comme l’original, resterait dans les mémoires comme quelque chose du passé et que les gens n’y seraient pas si attachés. Je pense que pour être quelque chose qui continue d’être aimé et suivi par les générations futures, nous devons continuez à le mettre à jour comme nous le faisons maintenant. Et dans 10 ans, 20 ans, il faudra peut-être le refaire! Alors, même si c’est la seule chose que je fais dans le reste de ma carrière, je ne serai pas déçu. “

D’autre part, Kitase a déclaré que bien que l’essence de Final Fantasy VII soit conservée dans sa version originale, le remake était l’occasion de faire de nouvelles choses et l’un des objectifs est de surprendre les joueurs qui connaissent l’histoire à la lettre. et les événements, autrement, ne seraient rien d’autre qu’une adaptation qui ne ferait référence qu’au passé sans perspective actuelle ou à l’avenir.

Kitase pourrait consacrer sa vie professionnelle à Final Fantasy

Les déclarations de Kitase, où il montre une telle motivation en s’assurant qu’il pourrait travailler dans la franchise pour le reste de sa carrière, correspondent à sa remarquable histoire à Square, où il a commencé en tant que concepteur de cartes pour Romancing SaGa et a ensuite rejoint des projets de calibre final. Fantasy VI, Chrono Trigger, Final Fantasy VII et Kingdom Hearts, pour n’en nommer que quelques-uns.

Final Fantasy VII Remake fera ses débuts le 10 avril sur PS4 et dans ce lien vous trouverez toutes les informations liées au retour de cette aventure légendaire.

