Kitase: il y a des indices dans Final Fantasy VII Remake de ce qui est à venir pour l’avenir

Final Fantasy VII Remake a fait ses débuts la semaine dernière et de nombreux joueurs ont finalement pu retourner à Midgar après 2 décennies d’attente après le début de la première tranche. Comme vous le savez, ce projet nécessitera plusieurs versements pour aborder et étendre l’histoire complète du RPG 1997, bien que son premier jeu comporte un cycle complet de développement et d’achèvement, tout comme chaque version. L’humeur est élevée à Square Enix en raison de la grande réception et Yoshinori Kitase a parlé de l’avenir de ce projet.

La sortie de Final Fantasy VII Remake supposait que le dernier numéro du magazine Famitsu serait consacré au retour du légendaire RPG et l’une de ses sections comprend une interview (via DualShockers) avec Yoshinori Kitase, producteur du jeu. Dans ce document, le créateur a été interrogé sur ce qui est en réserve pour Final Fantasy VII Remake en tant que projet et sa réponse a enflammé les esprits des fans car cela confirme non seulement qu’il y a encore un long chemin à parcourir dans cette histoire, il suggère également que son expansion Il pourrait englober des événements passés et même postérieurs aux événements clés de Final Fantasy VII.

À cet égard, Kitase a noté: «Les fans attendent ce jeu depuis 23 ans, et je suis heureux que nous ayons enfin pu le livrer. C’est un jeu complet qui peut être apprécié seul, mais son histoire est loin d’être terminée. Dans ce premier jeu, nous montrons qu’il existe un grand potentiel pour l’avenir et incluons de nombreux indices sur ce qui va suivre. J’ai hâte de voir les théories des fans sur les médias sociaux sur ce qui pourrait arriver maintenant. Nous resterons en contact avec tout le monde afin que nous puissions faire grandir ce projet ensemble. “

Final Fantasy VII Remake est disponible sur PS4 et sur ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes, ainsi que notre critique écrite.

Restez ici à LEVEL UP.

Source

.