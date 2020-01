Knightin ‘+, une aventure d’essence zéldica qui arrive sur Nintendo Switch

La société indépendante Muzt Die Studios, composée d’une seule personne, le développeur Wolod1402, a lancé son premier job en juillet dernier, Knightin ’+, ongle aventure dans l’exploration aérienne en perspective et beaucoup d’action avec une inspiration zédique claire qui démontre le travail méritoire qu’il a pu faire seul; Après quelques mois, ce titre fera le saut vers l’eShop de la console Joy-Con, vers le mois de Fevrier, à défaut de préciser le dernier jour et le prix, même s’il sera probablement aux alentours de 5 € comme sur PC.

Dans ce titre, nous accompagnons le monsieur Sir Lootalot, qui, comme dans les livres de cavalerie d’antan, se consacre à parcourir un monde hostile plein de monstres à la recherche d’aventures à vivre et de trésors pour mettre le gant, et rien, l’épée dedans main et avec beaucoup de courage, montrez qui est le patron, sortant de donjons dangereux chargés de créatures agressives et de puzzles courageux, où trouver de grandes richesses et des pouvoirs cachés avec lesquels élargir son répertoire. En attendant les semaines restantes pour cette sortie, nous pouvons au moins ouvrir la bouche avec une bande-annonce brève mais intense que vous avez ci-dessous:

Knightin ’+ Trailer (Nintendo Switch eShop)

