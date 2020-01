Knights And Bikes en route pour Nintendo Switch le 6 février

Foam Sword et Double Fine Presents ont annoncé le lancement de Knights and Bikes pour Nintendo Switch.

Le jeu est maintenant disponible en pré-chargement à 10% de réduction. Il sera lancé le 6 février 2020.

Bande-annonce et détails:

Foam Sword et Double Fine Presents ont annoncé que leur jeu multi-récompensé Knights and Bikes sera lancé sur Nintendo Switch le 6 février. Les précommandes sont désormais en ligne sur le Nintendo eShop, et toute personne qui reprend le jeu plus tôt recevra un 10 % remise.

“Nous sommes ravis de proposer Knights and Bikes à un nouveau groupe de joueurs pour profiter de son histoire sincère, de son cadre atmosphérique et de son gameplay ludique”, a déclaré le co-fondateur de Foam Sword, Rex Crowle. «Et la Nintendo Switch est la solution idéale pour notre jeu, car vous pouvez faire glisser un Joy-Con et passer à un ami pour coopérer à tout ou partie de l’histoire. DE PLUS, vous pouvez jeter le tout dans votre sac à dos tout en partant pour vos propres aventures dans la vie réelle! »

Knights and Bikes est une aventure-action peinte à la main pour 1 ou 2 joueurs, située sur une île britannique fictive dans les années 1980. Sorti à l’origine pour PlayStation 4 et Steam en 2019, le jeu présente une histoire de passage à l’âge adulte mettant en vedette les jeunes filles Nessa et Demelza, qui explorent les côtes de l’île britannique fictive de Penfurzy sur leurs fidèles vélos pour trouver un trésor perdu légendaire dans un Conte inspiré par Goonies d’excitation, de danger, de plaisir et d’amitié. En chemin, ils rempliront leurs poches de bibelots et de troc pour des améliorations de vélo alors qu’ils pédaleront en danger pour faire face aux menaces de front. Armés de frisbees, de ballons aquatiques, de contrôleurs de jeux vidéo, des rythmes puissants d’un boom-box amplifié et bien plus, Nessa & Demelza sont prêts à affronter tous les problèmes – réels ou imaginaires – qui se présenteront.

Knights and Bikes est nominé pour le prix Matthew Crump de l’innovation culturelle SXSW, la catégorie Meilleur début pour les GDC Awards 2020, les catégories Excellence en arts visuels et audio par les IGF Awards et le prix de l’innovation audio de l’année décerné par les prix MCV / DEVELOP. MCV / Develop a également nominé Foam Sword pour leur prix Indie Studio of the Year.

Foam Sword est une collaboration entre les amis créateurs de jeux Rex Crowle et Moo Yu, qui se sont rencontrés à Media Molecule lors de la création de LittleBigPlanet. Rex est un artiste et designer primé aux BAFTA, qui était également le responsable créatif de Tearaway et Tearaway Unfolded. Moo est un programmeur qui a travaillé sur le gameplay de Ratchet & Clank ainsi que sur ses propres jeux Ring Fling et MonstrosCity. Ils sont rejoints par deux collaborateurs – la direction audio de Kenneth CM Young, nominé pour plusieurs BAFTA (LittleBigPlanet, Tearaway, Astrobot) et une partition originale du compositeur lauréat d’Ivor Novello Daniel Pemberton (Spiderman: Into the Spiderverse, The Dark Crystal Age of Resistance, LittleBigPlanet et les prochains oiseaux de proie).

