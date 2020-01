Knights and Bikes, une charmante aventure d’action coopérative, arrive en février

Knights and Bikes, une aventure d’action solo ou coopérative du développeur Foam Sword et de l’éditeur Double Fine, s’aventurera sur Nintendo Switch le 6 février, et il a une bande-annonce très punk-rock pour l’accompagner. Le jeu précédemment sorti sur PlayStation 4 et Steam en août 2019 a reçu un accueil positif. Maintenant, c’est au tour des fans de Nintendo de jouer à Lancelot sur des vélos, sauvant le pays de diverses bizarreries colorées et de découvertes de richesses.

Découvrez le style et la saveur de l’art frénétique du jeu ci-dessous. Il n’est peut-être pas facile de dire à quel point tout est mouvementé, mais Foam Sword dit que Knights and Bikes est inspiré des jeux de l’ère SNES comme Secret of Mana et EarthBound. Et pour faire bonne mesure, il s’inspire aussi des Goonies.

Knights and Bikes se déroule sur l’île fictive britannique de Penfurzy dans les années 1980, et les jeunes protagonistes Nessa et Demelza sont à la recherche du «trésor perdu légendaire» dans une histoire de passage à l’âge adulte. En ce qui concerne le gameplay réel, vous “bourrez leurs poches de bibelots et de troc pour des améliorations de vélo alors qu’ils pédalent en danger pour faire face aux menaces de front”, et vous amènerez divers objets étranges au combat avec vous, comme des frisbees, des ballons d’eau, des contrôleurs de jeux vidéo et un boom box amplifié, entre autres.

Précommandez Knights and Bikes sur le Nintendo Switch eShop avant sa sortie le 6 février pour obtenir une remise de 10%, ce qui en fait 17,99 $ au lieu de 19,99 $. Si vous aimez les histoires des années 80 ou les jeux vidéo des années 90, cela pourrait être le jeu indépendant pour vous. Cela va doublement si vous avez un ami avec qui jouer.

[Source/PR]