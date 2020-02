Knights & Bikes présente un gameplay à l’occasion de sa première sur Switch

Hier jeudi 6 février créé dans l’e-shop de la console Joy-Con Chevaliers et vélos, un jeu de exploration et aventure guidées par l’intrigue, qui nous amène pleinement au style de films qui étaient si abondants il y a quelques décennies, des groupes d’amis vivant des aventures incroyables qui ne peuvent être surmontées qu’ensemble, dans une sorte de transition vers la maturité avec beaucoup plus d’émotions que peut-être en réalité , mais bon, ce ne serait pas un film ou un jeu vidéo dans ce cas, comme on dit. C’est un jeu d’action et d’aventure avec un style graphique dessiné à la main auquel vous pouvez participer 1 ou 2 joueurs et qui se déroule sur une île britannique dans les années 80. Il nous raconte une histoire de transition vers la maturité avec Nessa et Demelza, deux jeunes qui explorent la côte de Penfurzy à vélo à la recherche d’un légendaire trésor perdu. Une histoire pleine d’émotions, de dangers, de plaisir et d’amitié inspirée par des classiques comme The Goonies ou le Super 8 relativement récent.

Les deux nouveaux amis, avec leur oie et la tête marinée d’un chevalier zombie, forment le Penfurzy Bike Rebel Club, prêt à se lancer dans n’importe quelle aventure. Ensemble, ils pédaleront vers le danger pour faire face aux menaces avec des disques volants, des ballons d’eau, des commandes de console et le rythme puissant d’une cassette amplifiée. En cours de route, les poches de ferraille seront remplies pour améliorer leurs vélos et continuer à pénétrer sur les routes, les plages, les forêts, les attractions et les ruines antiques de l’île; Votre amitié sera à l’origine d’une aventure aussi grande que votre imagination. Le jeu est disponible dans le Nintendo Switch eShop pour 21,99 €, et pour que nous ayons une meilleure idée de ce dont il s’agit, nous avons ici un gameplay complet de près d’une heure pour s’imprégner de l’histoire qui nous apporte:

Gameplay Knights & Bikes (Nintendo Switch eShop)

Source

Connexes