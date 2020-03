Knuckle Sandwich est un RPG inspiré de EarthBound, mais aussi de WarioWare

Capture d’écran: Super Hot & Co.

À Knuckle Sandwich, je tombe dans un restaurant et la prochaine chose que je sais, c’est que mon patron m’aboie pour apporter aux clients leurs hamburgers. Une minute plus tard, après avoir à peine réussi une enquête de satisfaction client, je me fais sauter dans la ruelle en sortant les poubelles par un mec vert dans une veste en cuir. Un combat RPG au tour par tour s’ensuit. Je le tue. Mon patron le transforme en viande hachée et le mange.

C’était l’ouverture de la démo de Knuckle Sandwich que j’ai récemment joué au PAX East, et c’était tout aussi étrange et imprégné de nostalgie de Game Boy Advance que j’espérais que ce serait. Lancé en 2018, Knuckle Sandwich joue comme un mashup de Mother 3 et WarioWare, Inc.: Mega Microgames! Le créateur Andrew Brophy m’a dit qu’il était inspiré par son expérience de recherche de travail dans la ville au début de la vingtaine, ainsi que par son amour de l’esthétique surréaliste et de la logique de jeu des anciens jeux Nintendo. Vous incarnez un jeune homme qui peine à se débrouiller quand le cas d’une personne disparue le place dans la ligne de mire des gangs et des sectes.

Les jeux inspirés par Earthbound ne manquent pas. Quelques-uns d’entre eux, comme YIIK: Un RPG postmoderne et Citizens of Earth, j’ai joué et trouvé sérieusement le manque. Mais l’excellente démo de Knuckle Sandwich me fait espérer que ce sera différent. Alors que les sprites et les arrière-plans sont superbes et que le dialogue est intelligent et bizarre, ses mini-jeux volent vraiment la vedette.

Le combat est configuré comme un RPG au tour par tour standard. Vous pouvez choisir d’attaquer, de défendre, d’utiliser des objets ou de déployer des capacités spéciales qui coûtent des points magiques. Une fois qu’une attaque est en cours, les choses passent à un mini-jeu similaire à Undertale. Les plus basiques nécessitent d’appuyer sur un bouton au bon moment pour esquiver une attaque entrante ou obtenir un coup critique. D’autres vous obligent à faire exploser un navire comme si vous jouiez à une ronde de Galaga ou à faire briller une lampe de poche dans l’obscurité sur des zombies qui tentent de vous faire exploser.

Capture d’écran: Superhot & Co.

Les batailles ressemblent à une fête où Wario continue de crier à tout le monde de jouer à des jeux étranges, seulement si vous perdez, vous finissez par subir un tas de dégâts supplémentaires, et si vous continuez à perdre, vous finissez par mourir. Vos rencontres aléatoires moyennes avec des ennemis peuvent prendre du temps à se terminer, mais elles sont également beaucoup plus engageantes que de simplement écraser le bouton d’attaque.

La démo ne comprenait qu’une section de l’histoire et un petit donjon, mais ce que j’ai vu des deux donnait l’impression que Knuckle Sandwich était sur la bonne voie. Brophy m’a dit qu’il s’attend à ce que le jeu terminé dure entre cinq et 10 heures et ait juste au nord de 100 mini-jeux uniques. Le jeu devrait actuellement arriver sur PC plus tard cette année.

.