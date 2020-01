Kobold Press Running Kickstarter For D&D 5E Bestiaire Tome of Beasts 2

Kobold Press a trouvé un succès avec son supplément D&D Fifth Edition Tome of Beasts, et maintenant un livre de suite est en route. Kobold a lancé un Kickstarer pour Tome of Beasts 2, qui contient 400 nouveaux monstres que Dungeon Masters peut lancer à ses joueurs sans méfiance.

Le Tome of Beasts original a été un grand succès auprès des joueurs depuis son lancement en novembre 2016. La nouvelle entrée correspond au nombre de monstres de l’original et, comme l’original, est entièrement testée.

La campagne, que vous pouvez consulter ici, a déjà atteint ses objectifs de financement, puis certains avec 210 041 $ au moment d’écrire ces lignes contre un objectif de 30 000 $ dans 23 jours. Les contributeurs à la campagne peuvent obtenir l’intégralité de Tome of Beasts en PDF pour 25 $, un Tome of Beast Lairs PDF présentant des rencontres mettant en vedette des monstres du livre principal pour 15 $, ou les deux pour 35 $. Des contributions plus élevées s’accompagnent bien sûr d’autres récompenses.

La campagne décrit le livre comme suit:

Des créateurs du Tome of Beasts original! Kobold Press lutte contre une nouvelle horde de monstres compatibles 5E extrêmement originaux, souvent mortels et très divertissants pour défier les nouveaux joueurs et les vétérans.

Le Tome of Beasts II amènera 400 nouveaux monstres à la 5e édition, des exécuteurs angéliques, des sasquatch et des shriekbats, aux vampires psychiques, aux dragons zombies et bien plus encore. Tous les contributeurs de Tome of Beasts II Kickstarter au niveau de 25 $ et plus peuvent soumettre une conception originale de monstre pour publication éventuelle.

En plus du volume relié et des PDF de Tome of Beasts II, ce Kickstarter financera la création de pions de monstres, de versions VTT, de repaires de monstres avec de belles cartes, et plus encore!