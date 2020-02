Koch Media a acheté le développeur Let’s Sing Voxler

La société de jeux allemande Koch Media a acheté le fabricant de Let’s Sing Voxler.

La société mère Deep Silver – elle-même détenue par Embracer Group – a pris le studio de jeux français pour un montant non divulgué. Voxler est spécialisé dans la musique et les jeux de karaoké, notamment le Let’s Sing IP et, euh, Now That ‘What I call Sing. Le PDG Nicolas Delorme (photo) prend le rôle de chef de studio à la suite de l’achat de Koch.

“Rejoindre la famille Koch Media est une étape très importante pour notre studio”, a-t-il déclaré.

“Ayant été géré comme un studio indépendant, construit sur l’enthousiasme des membres de son équipe et spécialisé dans les jeux musicaux, nous sommes heureux d’apporter notre expérience et nos connaissances au groupe de l’entreprise, avec qui nous entretenons une solide relation commerciale depuis dix ans. La combinaison de nos expériences nous aidera à offrir des jeux de plus en plus excitants à nos fans, repoussant les frontières du genre musical dans le secteur des jeux. “

Le PDG de Koch, le Dr Klemens Kundratitz, a ajouté: «Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe de Voxler dans la famille. Après une longue relation dans l’édition sur certains territoires de Koch, l’acquisition est une étape naturelle pour étendre et étendre davantage notre portefeuille de produits dans des segments spécialisés du marché des jeux et du divertissement. Je suis sûr que la connaissance combinée de nos sociétés ouvrira de nouvelles opportunités sur le marché du jeu musical et souligne nos ambitions de croissance en tant que fournisseur mondial de contenu de divertissement dans tous les genres, groupes cibles et canaux de distribution. »

Cette acquisition n’est pas la seule qu’Embracer ait réalisée ces derniers jours. Hier, la société a révélé qu’elle prenait Saber Interactive, mieux connu pour World War Z et le port Nintendo Switch de The Witcher 3: Wild Hunt de CD Projekt RED.