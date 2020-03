Koei Tecmo a entendu des critiques pour le DLC Dead or Alive 6 et corrigera l’erreur

Il y a quelques jours, les fans de Dead or Alive 6, en particulier ceux de la plate-forme PlayStation 4, étaient furieux après l’apparition de la nouvelle fonction de changement de couleur des cheveux pour les personnages. Tout ce désaccord a atteint Koei Tecmo et a reconnu que le mouvement était incorrect et qu’il prépare déjà un moyen de le corriger.

Grâce au compte Twitter officiel du jeu, Team Ninja et Koei Tecmo ont rompu le silence autour de la colère causée par la fonction de personnalisation de la teinture capillaire. Selon la société, la façon dont ils ont mis en œuvre cette fonctionnalité était une erreur et a déclaré qu’il était au courant de la réponse brutale de la communauté.Il a donc déclaré qu’il travaillait déjà sur une mise à jour pour corriger ce problème.

“Chers fans, nous écoutons et sommes conscients de votre déception concernant l’ajout de la nouvelle fonctionnalité de couleur de cheveux dans DOA 6. Nous apprécions grandement vos commentaires et travaillons sur une solution qui aide à atténuer ce problème et nous partagerons nos plans dans le les jours suivants Nous nous excusons pour notre erreur et travaillons dur pour résoudre cette situation. Nous vous remercions à l’avance de votre patience et nous espérons que vous continuerez à profiter de DOA 6 », a déclaré Koei Tecmo.

Que sont les billets premium?

Ce nouveau type de monnaie a été introduit dans le jeu au cours des derniers mois dans la version PlayStation 4, que les utilisateurs pouvaient utiliser pour acheter des tenues DLC sans acheter l’ensemble complet (ce qui n’était pas possible jusqu’à présent, contrairement aux versions PC et Xbox One). Cependant, ces derniers jours, un nouvel élément cosmétique a été ajouté qui pouvait être acheté avec ces billets Premium: des teintures capillaires, exclusivement pour PlayStation 4.

Cela n’a pas été bien reçu, en particulier parce que les billets Premium ne sont obtenus qu’avec de l’argent réel (chacun coûte environ 1 USD) et parce que pour chaque changement, vous devez dépenser 1 unité, que la couleur ait déjà été réalisée auparavant.

Quelle sera la solution?

Pour le moment, on ne sait rien de la solution possible. Cependant, on peut s’attendre à ce que chaque colorant coûte tant qu’il est nouveau et que ceux qui étaient déjà utilisés seront débloqués pour toujours. Une autre alternative est que pour chaque changement moins de billets sont dépensés ou qu’ils coûtent moins d’argent réel. Mais il s’agit de pure spéculation. Nous vous recommandons d’attendre un nouvel avis de Koei Tecmo.

Marie avec changement de couleur de cheveux

Que pensez-vous de la réponse des gestionnaires de jeux? Avez-vous essayé la nouvelle fonctionnalité des teintures capillaires? Quelle solution proposeriez-vous? Dites-nous vos réponses dans les commentaires.

L’un des combattants qui ont été ajoutés au jeu au cours des derniers mois était la belle Rachel, ainsi que des costumes commémoratifs des titres de Koei Tecmo.

Dead or Alive 6 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus si vous consultez cette page ou si vous consultez notre revue écrite.

