KOEI TECMO se joint à la lutte contre le coronavirus

Actuellement, le monde connaît une situation qui ressemble plus à un jeu vidéo ou à un film d’horreur qu’à un événement réel en raison de la pandémie mondiale causée par le coronavirus. Beaucoup sont des pays comme le nôtre, qui sont malheureusement dépassés par cette situation. Cependant, en ces temps difficiles, c’est lorsque le côté le plus humain et le plus généreux des gens se révèle. Nombreux sont ceux qui ont donné de l’argent pour lutter contre ce virus, et même des entreprises comme Nintendo America.

Grand geste KOEI TECMO

Une autre des grandes entreprises qui a rejoint la lutte contre le coronavirus est KOEI TECMO. La société japonaise de jeux vidéo a fait un don à la ville de Yokohama, où son siège social a récemment déménagé, 100 millions de yens en matériel sanitaire, fournissant d’abord 6000 masques. Actuellement, les centres de santé de Yokohama manquent de fournitures de soins de santé importantes telles que des masques faciaux ou des vêtements de protection pour le personnel de santé, donc ce don sera un répit pour les prestataires de soins et les patients. Cela a été annoncé par KOEI TECMO lui-même dans un communiqué officiel.

Des gestes comme celui de KOEI TECMO sont ce qui nous fait continuer à croire en la gentillesse et la générosité des gens. Espérons que cette situation se produise le plus rapidement possible afin que nous puissions bientôt revenir à la normale. Et en lisant ceci, vous savez, #YoMeQuedoEnCasa.

