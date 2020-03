Kojima discute de la caméra Metal Gear Solid et des “photos psychiques”

Le créateur de Death Stranding et de Metal Gear Solid, Hideo Kojima, a récemment parlé de quelque chose à voir avec la caméra Metal Gear Solid qu’il appelle «les photos psychiques».

Après la récente annonce que l’édition Death Stranding PC viendra avec un mode photo, Kojima s’est rendu sur Twitter pour discuter de l’utilisation des caméras dans ses précédents jeux. Vous pouvez consulter le premier tweet ci-dessous.

J’ai eu l’idée de «caméra» dans MGS1 (1998). Je pensais que ce serait efficace d’avoir des éléments comme «fusil de sniper», «missile de télécommande» et «caméra» si nous pouvions changer la caméra POV PO3ème personne si le monde du jeu peut exister en 3D.

– HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 4 mars 2020

«Je suis venu [with] l’idée appelée «appareil photo» dans MGS1 », commence le tweet, même si je suis presque certain que certains appareils photo existaient depuis un certain temps avant 1998. Cependant, il est intéressant de considérer où se situe son train de pensée ici. Au début, il semble qu’il discute d’une caméra ordinaire à la troisième personne dans un jeu vidéo. Mais alors…

La photo peut être prise par POV, le changement de couleur est possible, enregistrez-le après compression en JPEG. J’ai également ajouté une photo psychique. lol

– HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 4 mars 2020

“La photo peut être prise par POV, le changement de couleur est possible, enregistrez-le après la compression en JPEG”, poursuit-il. Tous assez standard, la plupart d’entre nous savent comment enregistrer un bon vieux JPEG. Mais ce morceau suivant: «J’ai également ajouté une photo psychique. lol. ” Quelle?

Heureusement, il a élaboré, ou du moins tenté de le faire (évidemment, car comment diable saurions-nous ce qu’est une “photo psychique” s’il ne le faisait pas):

Si vous prenez une photo avec un appareil photo dans MGS1 (1998), selon la zone que vous prenez, une chose inexistante apparaît. En fait, c’était le visage de mon personnel à l’époque. Cette photo psychique disparaîtra du fichier en exorcisant. Certains médias l’ont pris au sérieux et sont devenus un sujet brûlant de façon inattendue.

– HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 4 mars 2020

Je ne sais pas trop ce qu’est une chose qui n’existe pas – peut-être un BT réel, songeai-je, mais non. Il semble qu’il était possible de prendre des photos dans Metal Gear Solid 1 de telle manière que les visages des membres du personnel qui ont travaillé sur le jeu surgissent – donc des “photos psychiques”, qui pourraient apparemment être exorcisées, comme une sorte de démon . Joli.

Quoi qu’il en soit, à partir de ces tweets, nous pouvons voir que Kojima s’intéresse à l’idée de photos dans le jeu depuis la caméra Metal Gear Solid de 1998. En conséquence, il sera intrigant, à tout le moins, de voir comment le mode photo dans Death Stranding s’éloigne – d’autant plus que nous avons noté son incroyable beauté dans notre revue Death Stranding.

Si vous pensez que les photos psychiques sont étranges, téléchargez un résumé de notre intrigue Death Stranding. Et si vous voulez voir ces photos psychiques par vous-même, consultez notre liste des meilleurs jeux Metal Gear Solid.