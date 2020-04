Kojima ne veut pas vous faire pipi, “mais merde” avec son jeu d’horreur

Par Stephany Nunneley,

Hideo Kojima a dit qu’il aimerait faire un jeu d’horreur, et un jeu si effrayant que vous «crottez» votre pantalon.

S’exprimant dans une interview avec BAFTA, Hideo Kojima explique comment il aimerait faire un autre jeu d’horreur un jour, et il a déjà «des idées en tête».

Dans l’interview, il explique à quel point il a facilement peur et comment cela lui donne la confiance nécessaire pour créer quelque chose de terrifiant.

“Je me fais facilement peur, je suis donc convaincu que je pourrais créer quelque chose de plus terrifiant que peut-être d’autres”, a déclaré Kojima. «J’ai peur de choses comme l’obscurité et j’imagine des ombres de fantômes dans l’obscurité. Tout comme Hitchcock ou Spielberg. »

Il explique ensuite à quel point le P.T. était, et c’était effrayant parce que je ne savais pas ce que vous rencontriez au coin de la rue.

«P.T. est spécial. La peur humaine vient finalement de l’inconnu », a-t-il déclaré. «P.T. était une expérience pour produire un effet en réponse à cette nature. Donc, la réaction a été comme prévu – si nous pouvions dire que ce fut un grand succès en tant que teaser. P.T. était un jeu mystérieux, créé par un studio mystérieux, sans annonce ni information préalable, il a donc utilisé des techniques interdites pour augmenter la peur. C’était une chose ponctuelle, donc nous ne pouvons pas réutiliser cette méthode à nouveau.

«P.T. fini comme une simple expérience, mais je voudrais faire un autre jeu d’horreur un jour. Quelque chose qui utilise une méthode révolutionnaire pour créer la terreur, qui ne vous fait pas seulement faire pipi dans votre pantalon, mais les merde. J’ai déjà des idées en tête. »

À une époque, comme vous le savez, Kojima travaillait sur le jeu d’horreur Silent Hills, qui a produit le P.T. susmentionné. démo et a été annulé à la suite de ses retombées avec Konami.

