Kojima possède le nouveau mode photo de Death Stranding pour PC

Kojima Productions prépare l’arrivée de Death Stranding sur PC, version du titre qui sortira dans quelques mois sur Steam et dans Epic Games Store. L’étude a annoncé que le jeu aurait des ajouts intéressants, comme un mode photo.

Comme dans les autres jeux, cette modalité vous permettra de capturer les meilleurs moments de votre aventure en tant que Sam Bridges. Kojima est enthousiasmé par cette nouveauté, il l’a donc vantée sur les réseaux sociaux.

Un aperçu du mode photo de Death Stranding pour PC

Depuis son compte Twitter, le créateur japonais a montré une séquence du jeu où le mode photo est utilisé. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, cette option gèle l’action de Death Stranding instantanément et au moment que vous voulez, indépendamment de ce qui se passe à l’écran.

Cela vous permettra de capturer le meilleur angle de la prise de vue et de le modifier avec divers outils, tels que des filtres, des cadres, des conceptions spéciales, du texte et plus d’éléments qui donneront une touche spéciale à vos créations.

Kojima a promis que plus tard, lui et son équipe réaliseront une vidéo spéciale où ils expliqueront comment créer des photos comme celles qu’il a montrées. Ci-dessous, je laisse les images que le développeur a partagées sur les réseaux:

Ce sont quelques exemples du mode Photo dans le PC ver. Nous présenterons plus tard comment les créer dans une autre vidéo. Moi, et certains membres du personnel qui aiment prendre des photos ont apprécié ce mode! Disponible le 2 juin.

Précommandez maintenanthttps: //t.co/TxRuNL91u2 pic.twitter.com/WvMwqzPiBn

– HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 4 mars 2020

Death Stranding sera protégé avec Denuvo

Death Stranding pour PC sera disponible sur Steam et dans Epic Games Store. Sa page dans la boutique Valve confirme quelque chose que beaucoup attendaient déjà: le titre aura un système anti-piratage. Kojima Productions se tournera vers Denuvo pour protéger son jeu.

Comme nous vous l’avons dit à plusieurs reprises, le système de protection n’est pas entièrement le bienvenu des joueurs. Dans le passé, il a été démontré que Denuvo affecte l’expérience de jeu, car il réduit les bonnes performances de certains titres.

Pour cette raison, certains studios décident de retirer la protection de leurs jeux quelques mois après sa première sur PC. Cependant, il n’est pas clair si Kojima Productions le fera à l’avenir, nous devrons donc attendre pour en savoir plus.

Au cas où vous l’auriez manqué: Death Stranding arrivera sur PC avec du contenu Half-Life

Death Stranding est disponible sur PlayStation 4. Il fera ses débuts le 2 juin sur PC. Vous voulez en savoir plus sur lui? Cliquez ici.

Source 1, 2

.