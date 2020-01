Kojima prévoit de produire des jeux épisodiques plus petits. (Crédit: Kojima).

Récemment, Famitsu a interviewé Hideo Kojima et Yoji Shinkawa. Dans l’interview, il a été mentionné que Kojima Productions prévoit de produire à l’avenir des jeux plus petits et épisodiques. Cependant, les développeurs ont toujours l’intention de créer des jeux à grande échelle tels que Death Stranding.

Alors, de quoi ont-ils discuté? L’entretien était principalement le reflet de leur travail passé. Cependant, il a été question de l’avenir et de ce que nous pouvons attendre des développeurs. Kojima a l’intention d’expérimenter avec des services de streaming et espère produire des films en plus des jeux vidéo.

Le duo était également intéressé par l’idée de créer des mangas. Il y a eu des réflexions sur un monde centré sur le méca, inspiré par les ponts Sam Porter de Death Stranding. Cela a conduit à la suggestion d’un anime potentiel, mais ce serait un énorme projet à entreprendre s’il devenait réel.

Pour l’instant, le studio se concentre sur ses derniers projets de jeux vidéo. L’un est un «gros» jeu, avec l’intention du duo de produire des jeux plus étranges que Death Stranding. L’idée de créer des jeux épisodiques plus petits n’a pas encore été confirmée à 100%, car elle dépend de la charge de travail à venir pour les développeurs. Cependant, tout est à jouer. La création de jeux plus petits et épisodiques peut profiter au vaste monde ouvert de Death Stranding et à d’autres jeux similaires.

Rendez-vous sur ce lien pour la revue Death Stranding Review du Daily Gaming Report. Death Stranding est disponible sur PS4 et est maintenant en route vers PC plus tard en 2020. Sorti l’année dernière, il met en vedette Norman Reedus, Lea Seydoux et Mads Mikkelsen. Eurogamer l’a décrit comme «une grande folie déroutante, obsédante».

S’adressant à Vulture en décembre en ce qui concerne Death Stranding 2, Kojima a déclaré qu’il “partirait de zéro”. Merci d’avoir lu, faites-nous savoir ce que vous aimeriez voir de Kojima dans la section des commentaires ci-dessous et, en attendant, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube ici!

