Kojima Productions Cryptic Tweet Sparks Speculations

Kojima Productions Tweet Sparks Speculations

Un tweet de Kojima Productions, détenu par le créateur de Metal Gear Hideo Kojima, a créé des spéculations selon lesquelles un certain type d’annonce de Silent Hill serait fait par l’équipe la semaine prochaine.

Désolé d’être silencieux tout le monde! J’ai été très occupé ces derniers temps… .. Je pense que je peux en dire plus bientôt sur ce que nous allons faire… .. # KojimaProductions https://t.co/Vr0qPj3DwV pic.twitter.com/BiweDgGC4v

– Kojima Productions (@ KojiPro2015_EN) 28 février 2020

Cependant, Silent Hill est une propriété appartenant à Konami, et la franchise aurait déjà de nouveaux jeux en production. De plus, Konami et Kojima ne sont pas tous les deux à l’amiable depuis la séparation de Kojima de la société en 2015.

Il va sans dire qu’il est beaucoup plus plausible de faire allusion à quelque chose de nouveau pour Death Stranding ou à un tout nouveau projet. Kojima Productions peut être à la hauteur, car Kojima lui-même fait allusion à son prochain projet depuis plusieurs semaines sur Twitter.

À venir en 2020. pic.twitter.com/6R8nGWLEVX

– 小島 秀 夫 (@Kojima_Hideo) 20 février 2020

Bien sûr, une autre explication est le port imminent de Death Stranding PC à venir cet été. Une date de sortie pour le titre, ainsi que la possibilité d’une annonce DLC, est quelque chose à surveiller.

Quel que soit le résultat, Kojima et son équipe sont presque prêts à révéler quelque chose au grand public. Nous devrons attendre la semaine prochaine pour le savoir.

Êtes-vous enthousiasmé par la suite de Kojima Productions? Vous pensez que Death Stranding est un simulateur de marche glorifié?

