Kojima Productions lance une campagne pour la restauration de l’Australie

À la fin de l’année dernière, Australie Il a souffert d’une série d’incendies de forêt qui ont dévasté une grande partie des forêts et de la faune du continent. Des dizaines de personnes ont perdu la vie et on estime que des milliers ont perdu leur maison. De nombreuses parties du monde se rassemblent dans un effort de collaboration, offrant leur aide aux services de secours et à l’aide. Récemment Kojima Productions Il a rejoint cet effort, et c’est ainsi que vous pouvez aussi aider.

Soutenir la restauration de Australie, Hideo Kojima et son équipe ont lancé la campagne “Connectez-vous pour l’Australie“, Qui consiste en une chemise et un avatar de Play Station, centré autour du thème central de Échouement de la mort À propos de la connectivité Les bénéfices obtenus de la chemise et de l’avatar seront destinés à la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animauxou La Société royale pour prévenir la cruauté envers les animaux. (RSPCA, pour son acronyme en anglais.)

Kojima Productions a révélé la nouvelle à travers le tweet suivant:

Chez Kojima Productions, nous voulions aider l’Australie à se remettre des feux de brousse qui avaient commencé à la fin de l’année dernière. Pour les produits éligibles, les bénéfices seront reversés à la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), Australian branch.https: //t.co/ZUImJZX3lH pic.twitter.com/mKrDifhC4C

– Kojima Productions (@ KojiPro2015_EN) 10 février 2020

«Chez Kojima Productions, nous voulons aider l’Australie à se remettre des incendies de forêt qui ont commencé à la fin de l’année dernière. Pour les produits éligibles, les bénéfices iront à la Royal Society to Prevent Cruelty to Animals, une organisation australienne. »

L’avatar de Play Station Il a un coût de 1 $ et vous pouvez l’acheter jusqu’au 29 février. Si le consommateur le souhaite, il peut également donner plus d’argent à l’achat de l’avatar. La chemise coûte 25 $ et sera également disponible pour une durée limitée, mais la date exacte de sa disponibilité n’a pas encore été spécifiée. De plus, il y a aussi un forfait qui comprend l’avatar et la chemise pour 26 $. Ici vous pouvez voir le design de la chemise:

Si vous souhaitez soutenir Kojima Productions Avec cette noble cause, cliquez ensuite sur ce lien pour rediriger directement vers le magasin officiel de l’entreprise.

Source: Kojima Productions

