Kojima Productions ne participera pas au GDC à cause du coronavirus

Le coronavirus continue de causer des problèmes dans l’industrie. Square Enix et Sony ont décidé de ne pas assister à PAX East pour empêcher la propagation de la maladie. De même, GDC n’aura pas la présence de Facebook et PlayStation, et Maintenant, Kojima Productions rejoint cette liste.

L’étude menée par Hideo Kojima, qui s’est entretenu de la philosophie de conception de Death Stranding, a révélé le changement de plans via son compte Twitter officiel. Cela signifie que ni le panel Hideo Kojima, prévu pour le 19 mars, ni celui d’Eric Johnson, prévue le 16 du même mois, sera enfin réalisée.

“Kojima Productions a pris la décision compliquée d’annuler sa participation à la Game Developers Conference 2020 en raison de l’inquiétude croissante concernant le coronavirus”

Kojima Productions a pris la décision difficile d’annuler notre participation à la Game Developers Conference 2020 en raison des préoccupations croissantes liées au coronavirus. (1/2) https://t.co/K6FJtq5Tpx

L’événement aura lieu dans la ville de San Francisco, aux États-Unis, du 16 au 20 mars. D’autres grandes entreprises comme Nintendo poursuivent leur projet de participer à la foire, bien que l’évolution du coronavirus puisse encore faire varier les agendas dans les semaines à venir.

