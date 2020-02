Kojima Productions nomme Riot et Konami vétérinaire Boor au poste de chef du marketing

Le studio de jeux japonais Kojima Productions a nommé Jay Boor (photo) comme nouveau responsable mondial du marketing et des communications.

La carrière de Boor a commencé chez IGN où il a été rédacteur en chef pendant deux ans avant de passer aux relations publiques à Crave Entertainment. Depuis, il a occupé des postes chez Midway, Codemasters, Iplay, 2K, Sega et Konami, avant de passer un an en tant que directeur des communications au bras européen de Riot à Dublin.

“Je suis très heureux d’avoir Jay de retour au sein de l’équipe à un moment aussi excitant”, a déclaré le fondateur du studio et vétérinaire en développement Hideo Kojima. “Il est créatif, passionné par les jeux et sera déterminant pour nous aider à concrétiser la vision prévue pour Kojima Productions en tant que studio de jeu indépendant.”

Boor a ajouté: «C’est une sensation tellement incroyable de travailler de nouveau avec le légendaire créateur de jeux, Hideo Kojima et l’équipe incroyablement talentueuse de Kojima Productions. L’approche de M. Kojima en matière de conception de jeux ne ressemble à personne avec qui j’ai jamais travaillé dans l’industrie. Les expériences de jeu qu’il crée sont à la fois déterminantes et stimulantes, et je suis vraiment impatient de voir comment nous pouvons repousser les limites narratives et accroître la sensibilisation autour de Kojima Productions de manière soignée et unique. “

Kojima Productions a été fondée à la suite du départ de Hideo Kojima de Konami en 2015. Son premier jeu, Death Stranding, a été lancé en novembre 2019 sur PlayStation 4 et devrait arriver sur PC cet été via 505 Games.

Il semblerait également que la société étudie ce qui est possible avec la technologie cloud pour son prochain jeu et Kojima a également – à la surprise de personne – dit qu’il aimerait faire des films.