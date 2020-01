Kojima veut se développer dans l’anime, le manga et le cinéma

Le vétéran de l’industrie des jeux vidéo, Hideo Kojima, souhaite développer davantage de projets en dehors des jeux vidéo.

Ce qui n’est probablement pas une grande surprise pour quiconque a joué ses jeux cinématographiques fortement inspirés par le cinéma. S’exprimant dans l’édition de février de Famitsu (traduite par DualShockers), Kojima et l’artiste de personnages Yiji Shinkawa ont décrit les projets qu’ils aimeraient faire après la sortie de Death Stranding.

Les deux disent qu’ils aimeraient travailler ensemble sur un manga, l’artiste Shinkawa déclarant qu’il aimerait travailler sur un projet analogique qu’il pourrait toucher directement. Dans l’interview, Kojima dit également qu’il aimerait faire un film avec les dessins de Shinkawa, ajoutant qu’il espère faire quelque chose comme un anime afin que Shinkawa ait la chance de créer des dessins de mecha.

Kojima Productions travaille sur plusieurs projets de jeu, selon Kojima. L’un d’entre eux étant un «grand» jeu – bien que ce qui soit exactement reste à révéler. Le développeur de jeux espère également travailler sur des titres épisodiques plus petits et des jeux uniquement numériques, dit-il.

Ce n’est pas la première fois que Kojima fait connaître ses plans de tournage. En novembre dernier, il a confirmé à la BBC que Kojima Productions se lancerait dans le cinéma.

“À l’avenir, Kojima Productions commencera également à faire des films”, a déclaré Kojima dans le documentaire. “Si une personne peut bien faire une chose, alors elle devrait être capable de bien faire quoi que ce soit.”

«Je pense que dans les prochaines années, le jeu passera au streaming. Les films, les drames et les jeux seront tous diffusés en continu et vous pourrez les apprécier sur votre iPad ou iPhone ou sur un écran à tout moment et en tout lieu. Lorsque cela se produit, les jeux, les films et les drames devront concourir dans le même espace. Je suis très intéressé par le nouveau format de jeu qui apparaîtra là-bas, et c’est ce que je veux assumer. “

Vous pouvez lire notre critique Death Stranding ici.

