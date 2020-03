Komplete Edition a été retiré de la vente sur Steam

Par Stephany Nunneley,

Samedi 21 mars 2020 15:53 ​​GMT

Mortal Kombat: Komplete Edition n’est plus disponible à l’achat sur Steam.

Selon un avis publié au Mortal Kombat: Komplete Edition page du magasin, le jeu a été supprimé “à la demande de l’éditeur”.

Warner Bros. est l’éditeur de Mortal Kombat, et la raison du retrait du jeu n’est pas connue au moment de la presse.

Sur resetera, il est supposé que la suppression pourrait avoir quelque chose à voir avec le jeu ayant Freddy Kruger comme combattant invité.

Selon un rapport Bloody Disgusting, en septembre 2019, la succession de Wes Craven a recouvré les droits américains sur Freddy Kruger et le film A Nightmare on Elm Street. Warner Bros.et sa filiale New Line Cinema sont à l’origine des sorties en salles des films d’horreur.

Il est donc tout à fait possible que Warner Bros. ait perdu le droit d’inclure Freddy, qui était DLC, dans le jeu ou que la société travaille à une nouvelle licence du personnage.

Encore une fois, ce ne sont que des spéculations pour le moment, car Warner n’a pas fait d’annonce concernant le retrait du jeu de la vente sur Steam.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Mortal Kombat est sorti en 2011 et l’édition Komplete est arrivée en 2012. Au moment de la presse, vous pouvez toujours télécharger Freddy en tant que DLC sur le Xbox Store pour 360. L’édition Komplete est également toujours disponible pour PS3 sur le PS Store américain.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.