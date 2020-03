Konami abat les rumeurs de retour de Silent Hill

Le géant de l’édition japonais Konami a démenti les rumeurs selon lesquelles son IP d’horreur Silent Hill ferait son retour dans un proche avenir.

Depuis l’annulation de Hideo Kojima et de Silent Hills de Guillermo del Toro en 2015, il y a eu plusieurs rumeurs sur ce qui se passerait avec la franchise. Des rumeurs récentes ont indiqué que Konami redémarrait la franchise et que le fabricant de PlayStation Sony Interactive Entertainment était intéressé par l’achat de Silent Hill et d’un certain nombre d’autres propriétés, notamment Metal Gear et Castlevania de Konami.

S’adressant à Rely On Horror, un représentant des relations publiques américain de l’éditeur japonais a déclaré que les rumeurs n’étaient pas vraies.

“Nous sommes conscients de toutes les rumeurs et de tous les rapports, mais pouvons confirmer qu’ils ne sont pas vrais”, a déclaré un porte-parole.

“Je sais que ce n’est pas la réponse que vos fans voudront peut-être entendre.”

Le représentant dit qu’il est possible que Silent Hill fasse un retour à un moment donné, cependant.

“Cela ne veut pas dire que nous fermons complètement la porte à la franchise, mais pas de la manière dont cela est rapporté”, ont-ils déclaré.

Le Silent Hills susmentionné a été annoncé à la Gamescom 2014 avec la désormais célèbre démo PT, qui signifiait “ Playable Teaser ”. Le titre a été annulé au moment du départ de Hideo Kojima de Konami.