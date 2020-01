Konami annonce le jeu de collecte de monstres “Solomon Program”, peut-être en route pour Switch

Dans le dernier numéro de Monthly Corocoro, Konami a annoncé un nouveau jeu de collecte de monstres provisoirement appelé “Programme Salomon“.

Selon des sources, “Programme Salomon“Est un jeu où les joueurs collectent et combattent des monstres avec des programmes, Digimon et Pokémon. Des captures d’écran du jeu en action ont également été présentées dans le magazine, qui incluent des boutons A et B, suggérant fortement que le jeu se dirige vers Switch.

En outre, un code de démonstration du jeu serait inclus dans le numéro du 17 janvier de MiraCoro Comic Ver. 2. Il recevra également une série de bandes dessinées.

Si le jeu venait en effet sur Switch, nous veillerons à publier plus de captures d’écran et de détails au fur et à mesure.

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

