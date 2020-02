Konami Leak: Silent Hills, Metal Gear Solid et Castlevania

Konami Leak: un remake solide de Metal Gear et plus

Comme d’habitude, nous venons d’apprendre récemment de bonnes nouvelles concernant les fuites et les rumeurs de jeux. À cet égard, l’utilisateur vginfo13 poursuit en expliquant qu’il travaille dans l’industrie des jeux vidéo depuis un certain temps. Par conséquent, nous avons réussi à obtenir des informations solides sur l’état actuel de Konami. Il y a des nouvelles passionnantes ici, y compris des mises à jour sur Silent Hills et Metal Gear Solid, et bien sûr, Castlevania.

Castlevania:

En cela, l’utilisateur a expliqué qu’un nouveau Castlevania était en préparation depuis «2-3 ans». L’idée a d’abord été présentée à Konami quelque temps après la sortie de l’anime et a reçu le feu vert en raison de la réaction des fans. Ce sera un monde ouvert dans une certaine mesure et comportera des arbres de compétences et des systèmes de mise à niveau pour les armures / armes, faisant peut-être allusion à quelque chose de RPG comme dans la nature. Trevor, Sypha, Alucard et Grant sont jouables, et il aura un «système de squad» similaire à Final Fantasy XV. Dracula est également jouable mais de manière beaucoup plus linéaire.

Silent Hills:

Il n’y a pas beaucoup d’informations à ce sujet. Il allait y avoir un remasterisation de l’original, mais Konami a opté pour un remake à la place. Un nouveau Silent Hills est également en développement et aura un style similaire à des souvenirs brisés. Shattered Memories lui-même était un redémarrage en douceur du Silent Hill original mettant en vedette la même histoire.

Metal Gear Solid:

L’utilisateur n’avait rien entendu depuis un an. Cependant, ils savaient qu’un studio travaillait sur un prototype de remake. Ils prévoyaient également de remasteriser Metal Gear Solid 4 pour les consoles et les PC de la génération actuelle. Maintenant, spéculons qu’il pourrait arriver à la prochaine génération à la place, avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Ils étaient également en pourparlers avec des jeux Platinum pour créer un autre jeu similaire au fantastique Metal Gear Rising, mais ils ont refusé.

Il y a tellement de changements chez Konami, mais une chose est sûre, PES ne changera pas

