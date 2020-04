Konami retarde le DLC PES Euro 2020 après le report du tournoi

20 avril 2020 – 10h28

L’éditeur japonais Konami a déclaré que le prochain DLC UEFA Euro 2020 pour sa, euh, eFootball PES 2020 a été retardé.

Dans un communiqué sur Twitter (ci-dessous), la société a déclaré que cela était dû au report du tournoi Euro 2020 en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19. Le DLC était prévu pour une sortie le 30 avril, mais cela est repoussé. En plus de repousser la concurrence, Konami dit que cela est en partie dû au nouvel état d’urgence déclaré au Japon.

Konami a renommé sa série Pro Evolution Soccer – mieux connue sous le nom de PES – en 2019 en eFootball PES dans le cadre de ses efforts sur les sports électroniques. La société a déclaré qu’elle entend devenir un leader du pro-gaming à l’échelle mondiale. Une partie de cette stratégie était les Jeux Olympiques du Japon 2020, qui bien sûr ne se déroulent plus en raison de la pandémie de coronavirus.

En décembre 2019, le joueur d’Arsenal Mesut Özil a été retiré du jeu en Chine après avoir discuté du traitement des musulmans ouïghours dans la région. Des millions de musulmans ouïghours sont détenus dans des camps de concentration (désolé, * camps de rééducation) dans la province du Xinjiang.

