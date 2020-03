Konami se prononce enfin dessus

Il y a quelques semaines, le portail Rely on Horror a révélé que Konami travaillait avec Sony sur un redémarrage de Silent Hill et sur le retour de Silent Hills. Les deux feraient partie du catalogue de titres exclusif à la playstation 5, une console qui arrivera sur le marché au cours du dernier trimestre 2020. Cependant, la société responsable de la franchise a finalement statué sur la question pour mettre fin à la spéculation.

Malheureusement Konami a fermé les portes du «redémarrage». En fait, la société a contacté les médias susmentionnés pour clarifier les choses: “Nous sommes conscients des rumeurs et des informations, mais nous pouvons confirmer qu’elles ne sont pas vraies”. Cependant, la déclaration il faisait seulement référence au redémarrage de la franchise d’horreur, pas à Silent Hills, il y a donc toujours de l’espoir que le deuxième projet soit réel.

Profitant du contact, Rely on Horror a demandé des informations de Silent Hills à Konami, mais la société n’a pas répondu à nouveau. Les rumeurs entourant le match annulé de Hideo Kojima et Guillermo del Toro ont gagné en force en février, alors que la créatrice japonaise a laissé entendre que votre prochain jeu a déjà commencé après l’échec de la mort. De plus, Masahiro Ito, concepteur de personnages pour Silent Hill, a annoncé en janvier qu’il travaillait déjà sur un nouveau titre, mais ne voulait pas révéler ce que c’était.

Christophe Gans travaille sur un nouveau film Silent Hill

Si les morceaux précédents n’étaient pas suffisants, le Français Christophe Gans, réalisateur du premier film Silent Hill, a assuré que l’un de ses projets est un nouveau film de la terrifiante franchise. Victor Hadida, producteur du film original, reprendra également la même position. Bien qu’il s’agisse d’un marché différent des jeux vidéo, il semble que Konami ait vraiment intérêt à remettre la marque au premier plan.

L’annulation de Silent Hills a été l’un des événements les plus controversés de l’industrie du jeu vidéo au cours de la décennie précédente. Un désaccord entre Hideo Kojima et Konami a conduit au départ du créateur, qui a finalement créé son propre studio indépendant, Kojima Productions. Ce dernier a signé une alliance avec Sony pour le développement exclusif de Death Stranding, qui arrivera enfin sur PC le 2 juin.

