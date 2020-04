Kotaku réagit à Animal Crossing: New Horizons

Capture d’écran: Nintendo

Deux semaines se sont écoulées depuis la sortie d’Animal Crossing: New Horizons, et presque tous les membres du personnel de Kotaku se sont efforcés de faire en sorte que nos nouvelles îles désertiques se sentent comme chez elles. Ça a été … un processus – plein de sang, de sueur et de nombreuses haches cassées – et nous avons quelques réflexions à ce sujet.

J’espère que vous avez maintenant lu l’excellente critique du jeu par un autre écrivain Ian Walker, mais en plus, nous voulions partager les opinions, les réactions, les tribulations personnelles et les histoires de réussite des autres membres du personnel alors que nous survivons à la nouvelle époque fascinante de Tom Nook partager ensemble le régime.

«Ma maison de merde» —Maddy MyersCapture d’écran: Nintendo

Maddy Myers

Je ne joue pas à des jeux de simulation. Je ne passe aucun temps sur les créateurs de personnages. Je n’ai jamais joué à un jeu Animal Crossing auparavant. Et pourtant, Animal Crossing: New Horizons est devenu un jeu auquel je joue presque tous les jours.

Je ne sais pas si je l’apprécie même. Mais je sais que cela répond à un besoin hyper-spécifique pour moi en ce moment. En tant que personne introvertie qui travaille déjà à domicile, je n’ai pas beaucoup d’interactions sociales dans ma vie quotidienne, à part passer du temps avec ma copine tout aussi introvertie. Avant que covid-19 ne se produise, je faisais beaucoup de socialisation à faible impact au cours d’une semaine typique en discutant avec le caissier de l’épicerie ou en discutant avec les autres personnes de mon gymnase. Tout cela a disparu maintenant.

Au lieu de cela, je discute avec Timmy et Tommy. Je discute de l’exercice avec Flip, le villageois de singe jock qui vit dans ma ville Animal Crossing. Et, bien sûr, je décore mon appartement merdique Animal Crossing et j’invite mes amis de la vie réelle à le voir (virtuellement), puis je m’excuse auprès d’eux, car il semble encore pire que mon appartement réel. Animal Crossing me permet de recréer parfaitement toutes les interactions sociales maladroites mais satisfaisantes que j’avais l’habitude d’avoir quand la société fonctionnait encore.

Vais-je continuer à me connecter à Animal Crossing tous les jours après la fin de la pandémie de Covid-19? Probablement pas. Mais jusque-là, cela m’a donné une chance de voir ce que les autres apprécient dans ce genre. Cela m’a également fait réaliser que je dois sérieusement travailler mes compétences en décoration intérieure.

Ian Walker

Je ne possède que deux paires de jeans dans la vraie vie, mais je manque rapidement de place pour tous les vêtements que j’achète dans Animal Crossing. Voici quelques unes de mes tenues:

Mike Fahey

Le jour du lancement d’Animal Crossing: New Horizons, la carte micro SD de 512 gigaoctets de mon Switch est morte. Quatre jours plus tard, après que ma femme ait commencé à jouer, son Switch a soudainement arrêté de se charger. Tout en essayant de faire fonctionner son Switch, mon système, acheté quelques semaines seulement avant le lancement du jeu, a cessé de diffuser la vidéo. Comme je joue normalement en mode TV, ce n’est pas génial. J’ai un Switch Lite, mais je l’ai renversé avec mon fauteuil roulant et j’ai cassé l’écran.

La réparation sous garantie de Nintendo est en baisse, je dois donc attendre que le monde revienne à la normale pour réparer l’une de ces consoles. Avec la baisse de l’offre de Nintendo, il est presque impossible d’acheter un nouveau Switch pour le moment. Donc, ma femme est allée sur eBay et a acheté une tablette Switch remise à neuf pour 250 $. Voilà à quel point nous nous amusons à créer des liens avec Animal Crossing: New Horizons.

Je ne peux pas jouer quand elle ne peut pas jouer. C’est tout simplement trop triste. Je me sens mal de partager les articles que je reçois, les vêtements que je porte et les insectes que je collectionne avec elle. Pendant plusieurs jours, nous avons pu jouer ensemble, c’est-à-dire dans la même pièce, il était beaucoup plus facile d’oublier un instant les inquiétudes du monde réel.

Nous nous sommes levés tard pour récolter les cloches. Nous nous sommes levés tôt pour voir ce qui s’est passé sur nos îles pendant notre sommeil. Les tâches que nous devons effectuer sur nos îles sont beaucoup plus divertissantes que celles que nous devons effectuer dans la vie réelle. Ce sont encore des corvées, mais elles passent le temps et nous rendent heureux.

Bklurbbbb …

Natalie Degraffinried

J’ai passé 105 heures à jouer à Animal Crossing: New Horizons en l’espace de quelques semaines. Je suppose que j’aime un peu Animal Crossing: New Horizons. Ou mon TOC est de retour avec une vengeance. Je continue à participer aux célébrations pour les pentes et les ponts même si j’en ai assez, donc c’est probablement le TOC.

Je ne pensais pas que je pourrais porter l’art du min-max à des hauteurs plus élevées, mais je suis ici dans un cycle sans fin de tickets Nook, de broyage de tarentule et d’organisation de mon inventaire par évaluation des articles. C’est tout pour financer mon problème de shopping chez Able Sisters, finalement. Mais j’ai l’air de voler comme un enfer.

Min-maxing dans Animal Crossing n’est pas pour les faibles de cœur, ce n’est pas non plus une excellente façon de jouer. Cela pourrait être encore plus difficile à faire maintenant que les saisons ont changé. Cela m’arrêtera-t-il? Non. Je continuerai à obtenir des mises à niveau et à essayer de les payer de manière obsessionnelle le même jour. Faites ce qui vous donne la paix, dis-je.

Ne sois pas un putain de goober comme mon ami.

Riley MacLeod

New Horizons est mon premier Animal Crossing – notre rédacteur en chef, Stephen, a tellement parlé du jeu que je suis devenu vraiment curieux. Je n’ai commencé à jouer que cette semaine, donc tout semble très lent – quand j’ai envie de faire quelque chose, je continue de vouloir passer à Stardew Valley, mais je suis vraiment charmé par la joie des PNJ lorsque vous effectuez les tâches les plus simples et combien de fois tout le monde applaudit pour vous. J’aime aussi beaucoup le fait que votre personnage court les bras en l’air. J’ai mis du maquillage sur mon mec et je ne sais pas comment l’enlever, alors il a juste du maquillage maintenant je suppose.

Ari Notis

La version courte: c’est le jeu le plus ennuyeux auquel j’ai jamais joué.

Et voici ce que je ressens vraiment: à chaque tour, ce jeu stupide présente une toute nouvelle dispute: comment Blathers doit évaluer vos fossiles avant de pouvoir les donner; comment les jumeaux Nook vous empêchent de dire merci avant de quitter leur boutique, et comment ils disent tout en tandem (WTF est d’accord avec ça); comment vous ne pouvez manger qu’un fruit à la fois; comment ta pelle casse toujours, ta hache casse toujours, ton filet se casse toujours; comment deux joueurs ne peuvent pas magasiner auprès de la même personne en même temps en coopération; comment il est impossible de creuser un trou où vous le souhaitez; et comment chaque putain de jour, ce putain de raton laveur gaspille mon temps à me dire qu’il n’y a rien de nouveau. Je sais qu’il n’ya rien de nouveau! C’est Animal Crossing! Il ne se passe rien de nouveau! Ce jeu est censé être une évasion? S’il vous plaît. C’est au mieux une Xerox de mauvaise qualité des maux de tête quotidiens.

Luke Plunkett

Tout le monde dit que c’est le jeu dont le monde a besoin en ce moment, mais la dernière chose dont j’ai besoin est une deuxième hypothèque suspendue au-dessus de ma tête. Au moins celui-ci est sur la plage.

Heather Alexandra

Je n’ai jamais joué à un jeu d’Animal Crossing auparavant. À certains égards, j’ai raté de nombreux jeux Nintendo alors que je me détournais de la Nintendo 64 en faveur de la PlayStation et en particulier des scènes de modding de jeux PC comme Half-Life. Quand j’avais besoin d’une solution pour les maisons loin de chez moi, je jouais à Harvest Moon. Cela a mené à Stardew Valley et à de longues heures dans une ferme coopérative avec un ancien partenaire. J’apprécie le calme des sims de village et des jeux d’agriculture. J’ai aussi du mal à trouver le temps pour eux.

Je n’ai pas fait le plus grand saut dans ACNH. Je devais me concentrer sur Nioh 2, puis Doom Eternal, puis Resident Evil 3. Les séjours de 20 minutes sur mon île chaque jour étaient un plaisir rare et délicieux. Je ne peux pas comparer New Horizons aux autres de la série, mais je peux dire que c’est un jeu incroyablement confortable à une époque où le confort semble rare. Parfois, une bonne journée ne signifie guère plus qu’un nouveau papier peint pour votre chambre. Dans d’autres cas, il s’agit de savoir où placer la statue commémorative que vous avez trouvée. Animal Crossing est simple, mais cette simplicité est la raison pour laquelle vous y jouez. Planter un nouvel arbre, inviter un nouvel ami animal sur votre île. De petites choses qui ne semblent pas petites du tout.

Maintenant, si seulement ce lapin bizarre pouvait déjà quitter mon île …

Où chaque mois est hoagie fest. Capture d’écran: Nintendo

Ethan Gach

Chaque nuit, je secoue tous les arbres, cueille toutes les mauvaises herbes et claque des objets avec mes haches jusqu’à ce qu’ils se cassent tous. Le matin, je vends les trucs et le cycle se répète. Les conversations avec d’autres villageois défilent tandis que j’appuie sur le bouton A pour que je puisse retourner au travail. J’achète tout ce que je peux à Tom Nook comme si je remplissais un catalogue Sears Pokédex. Je rembourse tous les prêts grâce au million de cloches que j’ai gagnées du pépin infini de la première semaine de New Horizons et que j’ai par la suite investi sur le marché du navet. Je donne le bois et le fer nécessaires pour construire de nouvelles maisons pour les nouveaux résidents. Je capture de nouveaux insectes et poissons pour l’amélioration de la science. Et pendant tout ce temps, j’attends comme Vladimir et Estragon une épiphanie qui aidera à contextualiser chaque tâche mondaine individuelle et à les aider à culminer dans une histoire plus vaste dont je peux tirer un sens plus profond du sens et du but.

Au lieu de cela, je me retrouve avec une liste de choses qui ressemble plus à un reçu CVS. Je pense que c’est un problème avec moi et pas avec le jeu.

Nathan Grayson

Depuis la semaine dernière, je voulais jouer à travers Doom Eternal et enfin, plonger correctement dans Control. Au lieu de cela, j’ai surtout joué à Animal Crossing.

Je n’aime pas vraiment ça? Je respecte le rythme détendu qu’il essaie d’établir, mais en forçant les joueurs à suivre son rythme avec des mécaniciens pointilleux et des PNJ qui se répètent inutilement tout le temps, il a réussi à m’ennuyer aussi souvent qu’il m’a bercé dans un état d’île douce félicité. De plus, je suis mauvais en design d’intérieur, donc en ce moment ma maison ressemble au raid Molten Core de World of Warcraft si Ragnaros était un étudiant de première année désorganisé qui ne savait pas quoi faire de son dortoir.

Oh, et tous mes voisins sont nulles. Dans le passage d’animaux précédent (pluriel correct)[[Note de l’éditeur: Hmmm, pas de lmao], cela n’avait pas tellement d’importance, parce que j’aimais faire de petites tâches pour eux et avoir l’impression de créer un sentiment de communauté, même parmi les personnages avec lesquels je ne voyais pas d’accord. Dans New Horizons, cependant, tout tourne autour de l’aménagement du territoire, qui semble moins personnel. Je ne veux pas que KK Slider apparaisse parce que j’ai optimisé ma ville. Je veux qu’il joue des airs pour mes villageois et moi parce que c’est un mec cool et cool.

Cela dit, ce jeu m’a donné l’un des moments les plus sympas du jeu que j’ai connus depuis que nous nous sommes tous enfermés dans nos maisons. J’ai longuement écrit à ce sujet dans un autre morceau, mais l’autre soir, le DJ et streamer Clarke «Grimecraft» Nordhauser a lancé une rave dans le jeu, et j’ai assisté. Entouré des avatars de personnes que je ne connaissais pas et dansant avec des mouvements maladroitement improvisés, j’ai ressenti le même mélange de peur et d’exaltation que j’ai ressenti lors d’innombrables spectacles dans la vie réelle. Après avoir secoué mes nerfs (lire: bu un verre de vin), cela s’est transformé en un moment relaxant et agréable où tout le monde parlait surtout de la qualité de la musique et de combien ils appréciaient le tout. Parfois, des vacances peuvent être désagréables à 90%, mais des années plus tard, tout ce dont vous vous souvenez est une journée apaisante sur la plage ou un coucher de soleil parfait. Animal Crossing a de très beaux couchers de soleil.

“Mon partenaire et moi avons passé la nuit dernière à AC” —Paul TamayoScreenshot: Nintendo

Paul Tamayo

J’ai déjà parlé de la façon dont Animal Crossing: New Horizons n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment, mais de la façon dont cela m’aide à rester en contact avec des amis en envoyant des cadeaux dans le jeu, en obtenant l’aide de mes auditeurs de podcasts et en sautant sur les appels à visiter les îles des autres ont porté ce jeu à un autre niveau pour moi. Cela me donne également l’espace pour prendre soin de ma propre île comme si c’était mon adorable bonsaï. Je peux en prendre soin et l’améliorer de mille manières différentes. Mon partenaire a en fait fait la belle observation hier que même après avoir traversé les îles de nos amis, il fait vraiment bon de rentrer chez soi dans son propre espace.

