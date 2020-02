Kristofer Hivju, acteur du GoT, rejoint The Witcher pour la saison deux

Kristofer Hivju, acteur qui joue Tormund Giantsbane dans la série acclamée de HBO, Game of Thrones, ont peut-être été choisis pour rejoindre le casting de la deuxième saison de The Witcher Hivju a été choisi pour jouer Nivellen, un caractère établi des livres.

Selon le portail Intelligence redanienne, une source fiable d’informations sur tout ce qui touche à The Witcher, a réussi à obtenir une liste de tous les acteurs qui sont censés participer à cette deuxième partie, et Hivju Il y apparaît.

Bien qu’avec de nombreux autres personnages de la première saison, des noms clés ont été utilisés pour cette liste. Dans ce cas, le nom utilisé était “Nigel” et non “Nivellen”, cependant, la description du personnage correspond parfaitement, il est donc plus qu’évident qu’il s’agit du même sujet. La description mentionne également que le rôle nécessite un effort physique énorme, en plus d’une “grande gamme émotionnelle”.

La série de The Witcher a réussi à améliorer considérablement à la fois la vente de jeux vidéo et de livres, et cela s’est avéré être un succès majestueux pour Netflix

Source: Intelligence redanienne

