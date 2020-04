Krom Studios est intéressé à le faire

Ty le tigre de Tasmanie HD Il est arrivé sur Nintendo Switch au début de ce mois d’avril 2020, donc ce n’est pas relativement long puisque nous pouvons jouer aux plateformes Playstation 2 de cette génération où nous voulons, quand nous voulons et comment nous voulons. Oui bien Krom Studios, la société en charge de la création de cette franchise et de ses ports ultérieurs vers d’autres plateformes, a exprimé son souhait de transférer également les deuxième et troisième titres sur la console hybride, maintenant qu’ils ont clairement indiqué que ils aimeraient développer un cinquième versement, mais malheureusement, pour le moment, ils n’ont pas les ressources suffisantes pour le réaliser.

Ty the Tasmanian Tiger 5 pourrait être une réalité à l’avenir, si Krom Studios avait plus de ressources

Dans une nouvelle interview sur le portail anglophone Nintendo Everything, Steve stamatiadis, membre de Krom Studios et créateur de Ty the Tasmanian Tiger, a commenté son intérêt à créer un cinquième jeu dans cette saga et, contrairement au quatrième, arrivé en 2015, Ce ne serait pas un titre à défilement latéral, mais un jeu de plateforme 3D à part entière:

Oui, bien sûr, nous en avons beaucoup parlé. Si nous faisions un TY 5, ce serait une plate-forme 3D. Mais nous avons également un problème de ressources. Pour ce genre de jeu, nous aurions besoin d’une équipe beaucoup plus grande et d’un budget plus important, car tout est tellement plus grand. Nous aimerions y parvenir, mais ce n’est pas quelque chose que nous pouvons faire avec un budget limité. Avec les attentes qui existent aujourd’hui en termes de graphisme et à quoi tout devrait ressembler maintenant, nous aurions besoin d’un budget beaucoup plus important. L’échelle est très grande. Dans son commentaire, l’équipe principale de l’arnaque TY 1 était composée de 20 à 25 personnes, mais nous ne sommes plus que 12.

Voir aussi

Par conséquent, il est clair que le principal problème de Ty the Tasmanian Tiger 5 aujourd’hui est le manque de ressources de ses créateurs. Et vous, pensez-vous qu’un jour nous verrons ce titre?

Source

Connexes