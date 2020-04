Krome Studios dit qu’il aimerait porter Ty 2 et 3 sur Nintendo Switch

Après un Kickstarter réussi, Ty le tigre de Tasmanie HD est sorti en Amérique du Nord sur le Switch eShop. Il arrivera plus tard cette semaine en Europe et en Australie le 4 avril. Maintenant que le premier jeu est sur Switch, quelles sont les chances que les deuxième et troisième jeux soient également disponibles?

Un fan a récemment posé cette question sur Twitter et a obtenu une réponse familière. Tout dépend du nombre de personnes qui achètent et jouent au premier jeu sur la plateforme hybride de Nintendo. Krome Studios indique en outre comment il est «à peu près prêt à porter» ces deux jeux, car ceux en haute définition ont déjà été publiés sur PC. C’est la même histoire pour Ty 4 ainsi que.

TY 2 et TY 3 – Nous aimerions le faire et ils sont à peu près prêts à être portés puisque les PC HD sont terminés. Mais pour être tout à fait honnête, cela dépendra toujours de la réussite du premier.

Quant à une sortie physique pour le premier jeu sur Switch, il n’y a actuellement pas de plan pour un, mais si la version numérique se vend assez bien, ce n’est pas forcément hors de question.

