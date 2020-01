Kukui et Lycanroc Sync Pair Scout annoncés pour les maîtres Pokémon

DeNA a annoncé que la prochaine bannière Sync Pair Scout arrivera à Pokemon Masters.

La nouvelle paire de synchronisation se compose du professeur Kukui, le professeur Pokemon de Pokemon Soleil / Luneet la forme de midi du Wolf Pokemon Lycanroc. DeNA a également partagé une vidéo de leur mouvement de synchronisation que vous pouvez trouver ci-dessous:

【予 告】

バ デ ィ ー ズ サ ー チ に 「★ 5 ク ク イ & ル ガ ル ガ ン」 が 登場 予 定 で す!

「ク ク & ル ガ ル ガ ン」 の バ デ ィ ー ズ わ ざ 「ア ロ ー ラ の 未来 を 描 く ラ ジ ア ル エ ッ ジ ス ト ー ケ ケ ケ ケ ケ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

– [公式]ポ ケ マ ス だ い す き ク ラ ブ (@pokemas_game) 28 janvier 2020

Si l’on en croit la récente datamine, Kukui & Lycanroc sera publié pour le jeu plus tard cette semaine, le 30 janvier. En outre, un nouvel événement qui ajoute Zinnia & Rayquaza sera mis en ligne le même jour. Nous serons sûrs de partager plus de mises à jour au fur et à mesure.

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

