Kunai apporte une belle action esthétique et Metroidvania en février

Kunai arrive! Mais c’est une bonne chose. Il s’agit d’un nouveau Metroidvania du développeur néerlandais TurtleBlaze et de l’éditeur The Arcade Crew, qui fait partie de Dotemu. Le jeu sortira le 6 février 2020 sur Nintendo Switch et Steam, et ce qui le rend si distinct, c’est clairement son pixel art et sa belle palette de couleurs. Il a une remorque qui vaut la peine d’être regardée.

Voici comment le jeu se décrit:

L’aventure de KUNAI à travers son monde déchiré par la guerre met l’accent sur l’exploration et le combat rapides; qu’il s’agisse de danser sur la tête d’ennemis avec des entailles d’un katana au bon moment, d’esquiver la mort avec des kunai accrocheurs ou de se balancer au-dessus de gouffres pour découvrir de nouvelles zones, KUNAI équipe les joueurs d’un arsenal qui fait de l’expérience de chaque coin de sa carte un délice.

Par coïncidence, j’ai eu l’occasion de jouer au jeu au Mix à Los Angeles pendant l’E3 2019, un petit événement mettant en vedette les nouveaux jeux indépendants. Et la bonne nouvelle, c’est que j’ai vraiment apprécié ce que j’ai joué! Les mauvaises nouvelles, je ne me souviens pas de bien plus que cela. Cela ressemblait à un autre titre Metroidvania agréable, bien qu’il semble que le PR actuel du jeu essaie de mettre l’accent sur l’aspect “action” par rapport au label “Metroidvania”, que le site Web de TurtleBlaze affiche toujours sur sa première page.

En tout cas, Kunai est à surveiller le mois prochain.

[Source/PR]