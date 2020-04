Kunai, Dwarfheim et plus de nos joyaux indépendants préférés cette semaine

La pandémie continue d’intensifier les choses dans le monde réel, et notre responsabilité de vous proposer des jeux intéressants pour vous divertir en ces temps sombres ne fait que croître.

Nous sommes de retour avec une autre édition de notre fonctionnalité hebdomadaire de gemmes indépendantes où nous mettons en évidence certains jeux à venir qui nous passionnent, et soulignons quelques-uns auxquels vous pouvez réellement jouer pendant que vous êtes coincé à la maison (ce week-end).

Lisez la suite pour le résumé de cette semaine.

Hot indie games week du 6 avril

Dwarfheim

Dwarfheim est une stratégie en temps réel avec une touche soignée. Il s’agit d’un jeu coopératif à quatre joueurs qui permet aux joueurs de partager les responsabilités entre eux tout en construisant et en gérant une ville naine. Il propose quatre classes, qui remplissent les rôles que vous souhaitez attribuer aux différents joueurs, tels que mineur, constructeur, guerrier – tous avec des capacités uniques.

Dwarfheim peut être joué en solo, en mode bac à sable et en mode survie, mais le véritable objectif est le jeu en coopération avec trois autres amis. Si vous avez confiance en l’efficacité de votre équipe, vous pouvez également prendre le tout en ligne et affronter d’autres joueurs.

Il est rare de voir un RTS qui donne la priorité à l’expérience coopérative, en particulier compte tenu du fait que ces rôles de combat ne sont pas exclusivement comme ceux que vous pourriez trouver dans les jeux RTS 4v4 traditionnels. Lorsque Dwarfheim sera lancé, il offrira un pass ami qui permet aux propriétaires d’inviter des amis à rejoindre leur jeu sans avoir à le posséder eux-mêmes.

«Nous voulions créer un vrai RTS multijoueur co-opérationnel. Un RTS que vous pouvez jouer avec vos amis, et c’est Dwarfheim », a déclaré Hans-Andreas Kleven, PDG du développeur Pineleaf.

Dwarfheim arrive sur Steam cet automne.

Compagnie du crime

Company of Crime est un hybride de stratégie tactique et de construction d’empire qui se déroule dans les années 1960 à Londres. Au lieu de vous permettre uniquement de créer votre propre empire du crime, le jeu vous donne également le choix de prendre le commandement d’un groupe de travail de Scotland Yard dont le travail consiste à réprimer la corruption et à débarrasser la ville du crime organisé.

Les décisions importantes en matière de recrutement et de gestion des ressources ont lieu sur la grande carte, et l’action passe au combat au tour par tour lorsque vous voulez faire avancer les choses. Le développeur Resistance Games voulait spécifiquement que l’accent soit mis sur le combat au corps à corps, car les lois sur les armes à feu sont plus strictes au Royaume-Uni.

Jouer en tant que policier présente également ses propres mécanismes, car vous répondrez aux appels et aux rapports publics, mais vous pourrez également enquêter et suivre les preuves de manière indépendante. Cela peut ne pas toujours être facile à faire, car les entreprises tenteront de cacher toute activité criminelle sous le couvert d’établissements légitimes.

Company of Crime arrive sur Steam cet été, et vous pouvez le souhaiter aujourd’hui.

Jeux auxquels vous pouvez jouer ce week-end

Kunai

Kunai est le jeu de plateforme d’action 2D avec une tablette ninja. Le jeu est sorti en février, mais le développeur a décidé de sortir une démo cette semaine.

Kunai s’appuie principalement sur des mécanismes de mouvement et de combat fluides et satisfaisants pour se défendre. Vous êtes équipé d’un grappin qui vous permet de zoomer sur l’environnement et d’approcher les ennemis sous différents angles.

L’action consiste principalement à zapper rapidement dans l’action, à déclencher une rafale d’attaques et à s’attaquer aux surfaces pour se réaligner et répéter. Sa structure est plus métroidvania, cependant, où l’exploration mettra vos compétences de mouvement à l’épreuve.

La démo est maintenant disponible sur Steam et sera bientôt disponible sur Switch. Il est également en vente à 30% de réduction, ce qui fait chuter le prix à 11,89 $.

Bol rétro

Retro Bowl n’a pas laissé de nouvelles techniques cette semaine, mais Alex en a beaucoup joué au cours des dernières semaines et voulait vous en parler.

Peu importe l’argent que EA dépense pour faire des simulations sportives hyper précises, Madden ne sera probablement jamais aussi bon que le jeu de sport classique Midway NFL Blitz. C’est juste un fait.

L’esprit de Blitz refait surface occasionnellement dans d’autres jeux – et récemment, il est apparu à nouveau sur mobile dans l’excellent Retro Bowl. le concept est assez simple. C’est un jeu de football américain sur mobile avec des visuels de style NES, des commandes simples et un rythme rapide. Vous faites glisser, glissez et touchez pour effectuer divers mouvements sur le terrain, et pour maintenir ce rythme rapide, le jeu est tout au sujet de l’offensive: le jeu défensif est entièrement automatisé par l’IA.

Entre les matchs, vous vous lancez dans une perspective de gestion, en embauchant et en licenciant des joueurs, en abordant les problèmes des joueurs, des fans, des entraîneurs et des présidents afin de satisfaire tous ceux qui ont un intérêt dans votre équipe. Le Retro Bowl n’est pas le jeu le plus compliqué au monde, mais c’est honnêtement la beauté de celui-ci.

C’est un jeu mobile que je n’ai pas pu abandonner depuis que je l’ai découvert il y a quelques semaines, et comme il est gratuit, il n’y a aucune excuse pour ne pas l’essayer. C’est mon jeu de sport préféré depuis des années. Découvrez-le sur l’App Store et Google Play.

