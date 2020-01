KUNAI se dirige vers Nintendo Switch le 6 février

The Arcade Crew et TurtleBlaze ont annoncé le jeu d’action KUNAI pour Nintendo Switch.

Le jeu sortira numériquement le 6 février 2020 à l’ouest.

Bande-annonce et deets:

L’éditeur The Arcade Crew et le développeur TurtleBlaze ont annoncé aujourd’hui que KUNAI, la quête centrée sur l’action pour sauver l’humanité d’une IA impitoyable menant un soulèvement de robot, arrivera sur PC et Nintendo Switch le 6 février.

Une nouvelle bande-annonce a été associée à l’annonce d’aujourd’hui, partageant un aperçu des affrontements cruciaux que les joueurs devront surmonter pour réussir leur mission. Expédiés par leur méchant commandant Lemonkus pour freiner toute résistance au nouveau monde mécaniquement incliné, ces puissants ennemis exigeront des réflexes sans faille ainsi qu’une maîtrise de la lame et des balles.

L’aventure de KUNAI à travers son monde déchiré par la guerre met l’accent sur l’exploration et le combat rapides; qu’il s’agisse de danser sur la tête d’ennemis avec des entailles d’un katana au bon moment, d’esquiver la mort avec des kunai accrocheurs ou de se balancer au-dessus de gouffres pour découvrir de nouvelles zones, KUNAI équipe les joueurs d’un arsenal qui fait de l’expérience de chaque coin de sa carte un délice.

