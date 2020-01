Kunio-kun apportera de nouveaux esprits Super Smash Bros.Ultimate

Super Smash Bros.Ultimate son rythme de mises à jour continue imparable. Et c’est que même si, comme vous pouvez le voir dans notre analyse, nous sommes confrontés à la livraison définitive de la franchise, Nintendo est clair que son rythme de mises à jour ne peut pas diminuer. Et, si nous avons parlé il y a quelques jours du Fighters Pass Vol.2 et de ses 6 nouveaux combattants, il est maintenant temps de faire de même en augmentant l’effectif des esprits avec l’une des sagas les plus aimées du beat’em up, Kunio-kun.

Il s’agit du profil officiel lui-même sur le réseau social Twitter de Super Smash Bros.Ultimate, pour les terres japonaises, chargé d’annoncer un nouvel événement avec Kunio-kun et River City en tant que protagonistes absolus. Comme si cela ne suffisait pas, ils arriveront également, directement au conseil d’administration, 4 nouveaux esprits de ladite franchise. Ensuite, nous vous laissons avec le tweet en question afin que vous puissiez opposer la nouvelle:

【ス ピ リ ッ ツ イ ベ ン ト】

「熱血 硬派 く に お く ん」 シ リ ー ズ の キ ャ ラ ク タ ー が ス ピ リ ッ ツ ボ ー ド に 殴 り 込 み! 1/24 (金) か ら 5 日間, イ ベ ン ト 「ダ ウ ン タ ウ ン 熱血 ス マ ブ ラ 行進 曲」 を 開 催. 新 規 ス ピ リ ッ ツ 4 種類 が 登場 す る の で, ぜ ひ チ ェ ッ ク し て み て く だ さ い! # ス マ ブ ラ SP pic.twitter.com/5EIQeDCfrC

– 大乱 闘 ス マ ッ シ ュ ブ ザ 【ス マ @ ラ 公式 @ (@SmashBrosJP) 22 janvier 2020

Comment avez-vous pris la bonne nouvelle? Connaissiez-vous la franchise Kunio-kun? Et dans le cas positif, vous attendiez-vous à cette collaboration? Pour l’instant, il faut attendre le 24 janvier, date à laquelle commencera un événement qui, comme c’est souvent le cas dans ces cas, aura une durée de 5 jours. Nous attendons vos commentaires au pied du forum.

