Kunio-Kun: La collection World Classics semble obtenir une localisation occidentale

Toujours en attente de la bien-aimée Kunio-kun: The World Classics Collection pour obtenir une version officielle en anglais? Après presque un an après sa sortie japonaise et asiatique, nous pourrions enfin le voir se produire!

Gamestat, un site Web de suivi des mises à jour de contenu sur le Playstation Network, a déterré ce qui semble être une prochaine localisation en anglais du titre: Double Dragon & Kunio-kun: ensemble de bagarreurs rétro. Comme vous pouvez le voir dans l’illustration ci-dessus, cette compilation semble avoir un ensemble de jeux similaire à Kunio-kun: The World Classics Collection – comme Super Dodge Ball et plus encore!

L’icône suivante faisait également partie des données découvertes par Gamestat:

Pour l’instant, nous n’avons aucune confirmation que c’est vraiment la localisation que beaucoup soupçonnent d’être. Nous vous informerons si et quand nous entendrons plus de détails.

en relation

.