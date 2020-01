Kyoto, Osaka et démo du titre

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers Il arrivera sur le Nintendo Switch japonais en février prochain, mais, en Occident, il n’a toujours pas de date de sortie. Même ainsi, à partir de ces territoires, nous sommes très conscients de toutes les nouveautés qui sont présentées dans cette suite à l’un des jeux de RPG les plus populaires de ces dernières années, et cette fois le Je supprime le rapport de voyage de Morgana nous a laissé des informations sur deux nouveaux emplacements, mais aussi sur le lancement de une démo via l’eShop japonais de la console hybride Grand N.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers montre les villes de Kyoto et d’Osaka, et annonce la sortie d’une démo

Merci à cinquième rapport de voyage Morgana nous savons que dans Persona 5 Scramble on peut visiter Kyoto, une ville historique qui est l’un des sites touristiques les plus importants du Japon. Les voleurs fantômes se dirigent vers elle après que la police locale Zenkichi Hasegawa, qui voyage avec eux, le propose, car il est originaire de cette ville et sa fille Akane (qui est un grand fan de ce groupe diversifié) vit toujours là. Bien sûr, Kyoto a également une prison que ces voleurs doivent conquérir, et ce donjon se présente sous la forme d’un sanctuaire avec de nombreuses portes torii qui nous permettent de nous transporter à différents endroits lorsque nous les traversons.

En plus de Kyoto, Phantom Thieves visitera également Osaka, une ville célèbre pour sa bonne cuisine et le grand nombre de festivals qui s’y déroulent. De plus, dans cette ville se trouve également le siège de la société Madicce, qui, d’une certaine manière, est impliquée dans les incidents sur lesquels enquêtent les voleurs fantômes. Le président de Madicce, Akira Konoe, est un homme ambitieux qui est devenu populaire grâce à son charisme et aux services innovants fournis par son entreprise.

Il convient également de noter que Zenkichi Hasegawa réveillera également une personne et vous pouvez vous battre aux côtés de ce groupe de voleurs. Ce personnage se bat en utilisant une grande épée, qui fournit une longue portée, mais utilise également deux armes à feu. Quant à ses capacités, il peut voler des points de vie aux ennemis et également utiliser des attaques qui lui permettent de réduire ses points et sa vie en échange de l’augmentation de ses points d’attaque. Sa personne s’appelle VAljean (d’après Jen Valjea, personnage des Misérables, œuvre écrite par Victor Hugo) et emploie des compétences qui lui permettent de renforcer ses alliés.

Enfin, il ne reste plus qu’à indiquer qu’à partir de la prochaine 6 février 2020, ceux qui ont un compte Nintendo Switch japonais peuvent télécharger de l’eShop du pays du soleil levant une version d’essai de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers.

