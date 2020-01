La 11e Maximus Cup de Tetris 99 célèbre le nouvel an lunaire

La 11e Maximus Cup pour le jeu Battle Royale de Nintendo Tetris 99 vient d’être annoncé. Cette fois-ci, c’est un défi spécial de cumul de points pour le Nouvel An lunaire. Comme d’habitude, les joueurs avec le plus de points recevront 999 My Nintendo Gold Points.

L’événement débutera le 30 janvier et se poursuivra jusqu’au 3 février. Voici les détails complets:

L’événement se déroule à partir de 23 h PT le 30 janvier et se termine à 22 h 59 PT le 3 février. Pour participer, les membres de Nintendo Switch Online n’ont qu’à jouer au mode en ligne Tetris 99 pendant la durée du concours. Les points seront attribués en fonction des placements lors de chaque match, et à la fin de l’événement, les 999 meilleurs joueurs avec le plus de points d’événement accumulés gagneront chacun 999 Gold Points ** qui peuvent être utilisés pour aider à acheter des jeux dans le Nintendo eShop.

Si vous préférez jouer à Tetris à l’ancienne, vous pouvez toujours acheter le DLC Big Block en option, qui ajoute plusieurs modes hors ligne. Il existe également une version physique du jeu maintenant disponible qui comprend tous les DLC et un abonnement de 12 mois au service Nintendo Switch Online.

Participerez-vous à cet événement à venir? Faites le nous savoir.

.