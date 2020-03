La 1ère saison de la GO Fighting League a déjà une date d’arrivée

L’une des plus grandes innovations que Pokémon GO a incorporé au cours de cette 2020 est la GO Fighting League. Le mode de jeu compétitif en ligne de Niantic a commencé son voyage avec trois étapes pré-saison, où les joueurs ont pu expérimenter ce système de combat à travers leurs différentes ligues: Super Ball League avec Pokémon jusqu’à 1500 CP, Ligue Ultra balle jusqu’à 2500 CP et enfin, Ligue Master Blà Aucune limite de puissance.

Maintenant, c’est au tour des entraîneurs du monde entier de se battre dans la première saison de la GO Fighting League, qui commencera ensuite Vendredi 13 de mars. Donc, puisque Niantic a détaillé toutes les nouvelles et récompenses que ce concours apportera.

La GO Fighting League prépare son arrivée sur Pokémon GO

Niantic a détaillé comment seront les récompenses de la première saison de la GO Fighting League, ainsi qu’un événement d’échauffement avant le début de celle-ci. Pour commencer, de aujourd’hui jusqu’au lundi 9 mars à 22 h 00, Heure espagnole, nous pouvons nous réunir en récompense des combats Darkrai, ayant la chance de l’attraper, s’il y a de la chance, sous sa forme diverses couleurs.

D’autre part, un autre Pokémon de la région de Sinnoh sera également disponible de la même manière que Darkrai que Giratina Sous forme modifiée, qui peut apparaître du Vendredi 13 mars, jusqu’au 16 mars, avec forme variocolor incluse. Finalement, Thundurus Ce sera également une récompense lorsque Giratina sous forme modifiée cessera d’apparaître, bien qu’elle n’ait pas été détaillée jusqu’à quelle date, elle ne sera plus disponible.

Aussi de du 10 mars au 13, différentes créatures comme Skarmory, Swampert, Shieldon et bien d’autres Indéfinis, ils seront des chefs de raid. D’autre part, Registeel et Cresselia Ils reviennent également pour ces dates, étant à la tête de raids cinq étoiles.

Enfin, pour clôturer cet événement de réchauffement, du 13 du mars au 16, plus de Pokémon apparaîtront en tant que boss de raid, avec le retour de Giratina sous forme modifiée en tant que chef de cinq étoiles et le massif apparition de créatures combattantes à l’état sauvage, avec Timburr comme un grand protagoniste de l’activation de son diverses formes de couleurs.

La première saison est pleine de récompenses

Sur les récompenses, de Niantic confirmer qu’ils ajustent chacun d’eux et que, selon la gamme, plus seront reçus Poudres stellaires ou MT attaques rapides et chargées. Les victoires occupent également le devant de la scène à partir de ce moment, puisque du rang 2 et 3 nous sommes nécessitera de remporter un certain nombre de victoires aller de l’avant Ce dernier n’était pas le cas auparavant, car seuls les matchs gagnés au rang 4 importaient.

Les Pokémon qui font partie des récompenses subiront également des changements. Cette fois, le premier prix de réunion garanti sera Metagross. Au lieu de cela, sa préévolution, Beldum, sera disponible au rang 4. Au rang 7, un nouveau Pokémon comme Rufflet fait ses débuts dans le titre, anticipant son arrivée, qui est prévue pour la Philadelphia Safari Zone. Au rang 10, Pikachu Libre Ce sera la dernière créature de récompense.

De plus, si nous atteignons le rang 10, nous pouvons obtenir un pose exclusive de cette première saison, qui s’inspire de Maximum, champion de la région de Hoenn.

Enfin, si nous terminons la première saison avec un rang 7 ou plus, nous recevrons un Attack MT chargé d’élite. Ces nouveaux MT viennent comme une nouveauté dans le jeu et permettent à nos Pokémon d’accéder à des mouvements d’événement exclusifs, tels que Community Day ou Raids.

Le calendrier de la première saison est le suivant:

Super Ball League: Du 13 mars au vendredi 27 mars.Ligue Ultra Ball: Du 27 mars au vendredi 10 avril.Master Ball League: Du 10 avril au 14 avril.

Les trois ligues seront disponibles jusqu’à 1 mai, date à laquelle la première saison se termine et la seconde commence.

