La bande-annonce de DLC de Marvel Ultimate Alliance 3 montre Fantastic Four et Doctor Doom

Une toute nouvelle Nintendo Direct est sortie aujourd’hui, remplie à ras bord de nouvelles bandes-annonces de jeux sur Nintendo Switch. Au cours de cette directe, le nouveau pack de DLC Fantastic Four, Shadow of Doom, pour Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, a reçu une date de sortie.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order est sorti au milieu de l’année dernière sur Nintendo Switch, avec plus d’un million d’exemplaires vendus dans le monde. Alors que deux autres packs de DLC, Curse of the Vampire et Rise of the Phoenix, ont déjà été publiés, Shadow of Doom est un tout nouvel ajout au jeu de base.

Shadow of Doom se déroule après le scénario principal, avec tous les nouveaux personnages, les Fantastic Four, face au docteur Doom.

Dans notre revue, Richard a décrit Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order comme plus que ses prédécesseurs, Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order excelle en raison de la diversité de ses personnages et de la façon dont ses héros disparates travaillent ensemble …. endroits, mais il n’y a toujours rien de tel que la série Ultimate Alliance, et cette troisième entrée tant attendue en fait un retour triomphal pour un bagarreur de super-héros qui se sent plus pertinent que jamais.

Shadow of Doom est maintenant disponible sur le Nintendo Eshop, avec un pass d’extension qui contient les trois packs DLC.

