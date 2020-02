La bande-annonce de Fortnite Saison 2 comprend un camée de Deadpool que vous auriez pu manquer – HITC

Epic Games

La bande-annonce de la saison 2 pour Fortnite Chapter 2 possède un style Indestructibles ainsi qu’un camée Deadpool.

Fortnite est actuellement au milieu d’un temps d’arrêt alors qu’Epic Games prévoit de publier la saison 2 du chapitre 2. De nombreux teasers évoquent l’or et un thème d’espionnage, et ces aspects ont été confirmés dans la bande-annonce de lancement de la nouvelle saison. Cependant, ce à quoi nous ne nous attendions pas, c’était un camée du plus grand super-héros coté R de Marvel, Deadpool.

Certains des plus récents teasers de la saison 2 de Fortnite ont suggéré que les bombes seraient un élément important ainsi que du pétrole. De toute évidence, la nouvelle saison a autant de fétichisme avec de l’or que Scrooge McDuck, mais la série propose également maintenant un limon d’espionnage qui rappelle très bien certains des plus grands films d’espionnage, y compris James Bond.

Mais que fait Deadpool là-bas?

La bande-annonce de Fortnite Saison 2 pour le chapitre 2 comprend Deadpool

Il y a un caméo Deadpool dans la bande-annonce de lancement de Fortnite Chapter 2 Saison 2.

C’est un clin d’œil et vous allez manquer le camée, mais Deadpool peut être trouvé tenant un smoking derrière une bibliothèque secrète dans la bande-annonce de Fortnite Saison 2 pour Banana Man.

Vous trouverez le camée du super-héros Marvel à 0:25. Quant à savoir pourquoi il est inclus dans la bande-annonce, il n’y a aucun moyen de le savoir à partir de ce moment.

De marque Fortnite Season 2 Top Secret, la bande-annonce de lancement déborde de style et a déjà été comparée à James Bond par de nombreuses personnes.

Cependant, avec son thème héroïque et les gens abandonnant leurs propres intrigues secondaires pour se réunir, nous pensons que cela rappelle plus quelque chose comme les Indestructibles ou Mission Impossible.

COMMENT: Changez votre nom Fortnite sur PS4, Xbox One, PC et mobile

Bien que nous préférions de loin jouer à la saison 2 en ce moment, au moins vous avez une bande-annonce très cinématographique et cool à regarder à plusieurs reprises jusqu’à ce que le jeu soit de nouveau en ligne.

Dans d’autres nouvelles, la bande-annonce de Fortnite Season 2 comprend le camée de Deadpool que vous avez peut-être manqué