La bande-annonce de lancement de DOOM Eternal est aussi épique que vous le pensiez

Il nous reste un peu plus d’une semaine pour enfin DOOM Eternal entre nos mains, et notre battage médiatique ne pouvait pas être plus élevé. Pour se calmer un peu, ou pour devenir encore plus anxieux, Bethesda a publié la bande-annonce épique de ce futur épisode et ici vous pouvez voir par vous-même.

Récemment, Google Stadia une fois de plus est entré dans la controverse en raison de la résolution dans laquelle DOOM Eternal Il fonctionnerait sur la plate-forme de streaming, et si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur le lien suivant. Dans d’autres nouvelles légèrement meilleures, il a été confirmé que nous aurons plusieurs options pour personnaliser notre DOOM Slayer comme nous voulons, même en tant que … licorne?

DOOM Eternal mise en vente ensuite 20 mars pour PS4, Xbox One et PC. Cela viendra également à Switch, mais nous ne savons toujours pas quand.

Source: Bethesda Softworks

.