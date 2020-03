La bande-annonce de lancement de Nioh 2 montre toutes les façons dont elle vous tuera

Nioh 2 sera lancé le 13 mars et le dernier Koei Tecmo Souls-like promet de vous punir avec des ennemis encore plus puissants. Dans la bande-annonce de lancement du jeu, vous pouvez regarder certains des monstres ridicules que Nioh 2 met sur votre chemin, et les attaques encore plus ridicules que vous pouvez faire pour les éliminer.

Commençant par une citation à propos de la naissance dans le monde et finalement de sa sortie, ce qui n’est certainement pas une menace, la bande-annonce de lancement de Nioh 2 passe rapidement à un montage d’ennemis, d’alliés et de combat. Le protagoniste, qui est personnalisable cette fois-ci, utilise des lames à rotation rapide à double usage pour écraser un ennemi, effectue des attaques furtives sur des gardes sans méfiance et bat le Yokai magique avec des coups de grâce.

C’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire, car Nioh 2 est un jeu extrêmement difficile qui mettra à l’épreuve l’habileté et la patience des experts de l’action les plus aguerris. Les transformations temporaires vous transforment en plusieurs bêtes différentes qui peuvent infliger des dégâts supplémentaires, et vous aurez besoin du boost lorsque vous affronterez les ennemis les plus coriaces de Nioh 2. Vous pouvez consulter les conseils de démarrage Nioh 2 de GameSpot si vous avez des problèmes. Il existe également des guides sur le système de changement de Yokai et le choix d’un esprit gardien.

Un boss vu dans la bande-annonce de lancement est un serpent géant avec de l’herbe poussant hors de sa section médiane. Il a dû faire une sieste très longue, et sa grande taille pourrait cacher à quelle vitesse il peut attaquer.

“La mort est une certitude”, dit la bande-annonce dans ses derniers instants. “Nous devons donc vivre de toutes nos forces.”

Nioh 2 sera disponible exclusivement sur PS4 au lancement. Le Nioh d’origine a également commencé en tant qu’exclusivité PS4, mais a ensuite été publié sur PC.

