La bande-annonce de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore crée plus de battage publicitaire pour Fire Emblem

C’est un moment incroyable pour être un fan de Fire Emblem. Byleth a été révélé comme le dernier personnage DLC pour le premier laissez-passer de combat de Smash Ultimate. Puis vint la nouvelle que Fire Emblem: Three Houses recevait plus de DLC dans le cadre de sa passe d’extension. Au milieu de tout cela, un RPG criminellement négligé de l’ère Wii U a maintenant été porté sur la Nintendo Switch. Bien sûr, je parle de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore.

Ce titre brillant reprend le gameplay RPG au tour par tour des séries Shin Megami Tensei et Persona et le jette dans un pool de fanservice Fire Emblem. Cependant, même s’il s’agit techniquement d’un jeu multisegment, vous pouvez le prendre et en profiter même si vous n’êtes pas fan de l’une ou l’autre franchise.

Si notre critique élogieuse n’était pas suffisante pour vous convaincre que ce jeu mérite d’être repris, peut-être que la dernière bande-annonce de lancement influencera votre opinion. Vérifiez-le!

À partir d’aujourd’hui, Tokyo Mirage Sessions #FE Encore est disponible à l’achat pour Nintendo Switch. Si vous cherchez un RPG au tour par tour amusant à emporter avec vous, nous vous recommandons vivement celui-ci. Que vous aimiez Fire Emblem, Persona ou simplement les JRPG en général, il y a un petit quelque chose pour tout le monde ici.

Qu’en pensez-vous tous? Aimez-vous déjà à nouveau Tokyo Mirage Sessions? Jouez-vous pour la première fois? Laissez vos pensées dans les commentaires!

