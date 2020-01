La bande-annonce de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore montre de nouveaux costumes exclusifs

Avec la date de sortie officielle de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore dans quelques jours, Nintendo publie quelques bandes-annonces finales et des aperçus du jeu qui montrent ce que les fans peuvent attendre dans le port Nintendo Switch de la Wii U JRPG 2015 frappé. Plus particulièrement, une bande-annonce récente du jeu publiée par Nintendo donne un aperçu de tout le nouveau contenu exclusif à cette version Nintendo Switch du titre, y compris des looks de nouveaux costumes à inclure dans le jeu.

Nous savions déjà qu’un costume basé sur le protagoniste de Persona 5 et le combattant Super Smash Bros.Ultimate DLC Joker devait être inclus dans le jeu. Cette bande-annonce confirme officiellement que l’un des nouveaux costumes exclusifs à cette version Switch de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore permet au protagoniste Itsuki Aoi de s’habiller comme le voleur fantôme lui-même. Mamori Minamoto peut également se déguiser en Reuben Schwester de Fire Emblem: Three Houses, tandis qu’Eleonora Yumizuru obtient un costume de «bravoure croisée» basé sur l’armure d’Etrian Odyssey Nexus. Enfin, Yashiro Tsurugi obtient un costume de «réplique de démon» basé sur des illustrations de Shin Megami Tensei: Strange Journey.

En plus de nouveaux costumes, la sortie Nintendo Switch de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore devrait inclure une nouvelle histoire parallèle, une toute nouvelle chanson et des attaques de session bonus utilisant des personnages secondaires du jeu. Il y a aussi des temps de chargement beaucoup plus rapides dans le jeu, en plus des animations de performances raccourcies et des batailles accélérées qui rendent le jeu plus fluide. Consultez notre avis pour plus d’informations!

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore devrait sortir sur Nintendo Switch le 17 janvier.

[Source]