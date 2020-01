La bande-annonce du parc à thème de Nintendo est un voyage

Nous ne sommes qu’à six mois (au maximum!) De l’ouverture du nouveau grand parc à thème de Nintendo aux Universal Studios d’Osaka. C’est à peu près le moment où nous devrions avoir la chance de voir et d’entendre de vraies informations sur l’endroit, mais à la place, voici un clip vertigineux.

C’est une vidéo plutôt cool! Et il y a des indices ici sur ce à quoi nous pouvons nous attendre à l’ouverture du parc, d’une sorte d’expérience de jeu basée sur une application utilisant une montre et un smartphone aux thèmes généraux des manèges (une version d’accompagnement dit que l’on se concentrera sur Mario Kart, un autre autour de Yoshi).

Mais avec l’ouverture du parc avant les Jeux olympiques de Tokyo et les Jeux olympiques prévus pour juillet, ce serait bien de commencer à voir des informations plus concrètes!

MISE À JOUR: Si vous l’interrompez une seconde dans la section Mario Kart vers la fin, vous pouvez voir quel est probablement le véhicule pour le trajet:

MISE À JOUR 2: OK, quelques infos! Un événement de presse japonais qui l’accompagne dit que l’application montre + smartphone est pour que vous puissiez vous promener dans le parc en frappant des blocs, et en gagnant ainsi des pièces (et parfois des étoiles). Un classement du parc suivra ceux qui collectent le plus, tandis que certaines zones contiennent également des «combats de boss» dans lesquels plusieurs invités peuvent faire équipe d’une manière ou d’une autre.

