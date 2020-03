La bande-annonce du remake de Trials of Mana est pleine d’action

L’attente du remake de Seiken Densetu III, connu en Occident sous le nom de Trials of Mana, se raccourcit, car aujourd’hui Square Enix a lancé une bande-annonce où il montre en près de 4 minutes le gameplay du remake de cet épisode.

Dans la bande-annonce, nous pouvons voir les différents scénarios que le jeu nous montrera, ainsi que le système de combat personnalisable et des fonctionnalités spéciales telles que le changement des compétences pendant le jour et la nuit.

Dans cette vidéo, nous pouvons non seulement profiter de la bande originale de la livraison, mais elle nous montre également les différents personnages que nous pouvons choisir pour notre aventure et comment chacun affecte différemment dans l’histoire principale.

Vous pouvez choisir entre Hawkeye, Duncan, Angela, Charlotte, Riesz et Kevin pour trouver les 8 pierres de mana et obtenir des pouvoirs spirituels.

Rappelons que Trials of Mana est un remake de Seiken Densetu III sorti en 1995 uniquement au Japon, et qui sortira le 24 avril sur PS4, PC et Nintendo Switch.

Si vous voulez en savoir plus sur ce remake attendu, cliquez ici pour voir toutes les nouvelles liées au JRPG. Mais ce n’est pas tout, une démo de ce remake pourrait être en route.

Dites-nous dans les commentaires, êtes-vous excité pour cette première?

