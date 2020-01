La bande dessinée du jeu Avengers de Thor est une nouvelle version d’une bagarre classique

Le mois dernier, la bande dessinée Marvel Avengers: Iron Man a créé le prochain jeu vidéo Avengers dans Square Enix en tant qu’équipe de super-héros en proie à des tensions internes. Dans Marvel Avengers: Thor # 1, sorti cette semaine, le frère filou de Thor, Loki, amplifie cette tension en bagarre totale entre deux des héros les plus puissants de la Terre. Cela ressemble plus à une réimpression classique qu’à une nouvelle bande dessinée, et je le creuse.

Écrit par la bande dessinée du jeu Avengers de Jim ZuThor est une nouvelle version d’une bagarre classique

b avec un bel art de Robert Gill, Marvel Avengers: Thor est à peu près aussi classique qu’une histoire de Thor que vous pouvez obtenir. Lorsqu’un appareil de téléportation expérimental testé par Tony Stark et Bruce Banner échoue, Thor ouvre un chemin Rainbow Bridge vers sa maison d’Asgard, offrant à l’équipe un autre moyen de transport.

Lorsque Banner et Stark sont trop occupés à se disputer sur la cause de l’échec de leur appareil à s’émerveiller de l’œuvre magique de Thor, le dieu du tonnerre perplexe tente de fermer le chemin du Rainbow Bridge, mais il ne se ferme pas. C’est mauvais.

Stark, pas du genre à se mêler de questions magiques, se calme, laissant Thor et Bruce Banner résoudre le problème. Qu’est ce qui pourrait aller mal?

Lorsque les choses tournent mal dans une bande dessinée de Thor, quelle que soit la continuité, Loki est toujours le principal suspect. Il est exactement le genre de filou malicieux qui sabotait un appareil de téléportation, empêchait la fermeture d’un portail Rainbow Bridge et manipulait son têtu frère dans une bataille de renversement avec le monstrueux alter ego de Bruce Banner, Hulk.

C’est juste ce qu’il fait.

Thor contre Hulk, une confrontation intemporelle entre titans qui ne vieillit jamais. C’est ma deuxième carte de titre Marvel Comics préférée, juste derrière Hulk contre Thing. J’adore regarder Goldilocks et Big Green traverser une grande région métropolitaine.

Le combat dans Marvel Avengers: Thor est particulièrement excitant grâce au travail de l’artiste Robert Gill, dont la restitution de l’action percutante est puissante et percutante. Il canalise un certain Walter Simonson de la vieille école ici, et je le ressens vraiment.

L’action est exquise, mais elle ne dure pas. Loki, le lapin Trix de l’univers Marvel, est trop excité par son travail et se révèle, Thor le frappe avec un marteau et tout le monde vit heureux pour toujours.

À l’exception de la ville de New York, qui a subi des millions de dollars de dégâts lors de la bagarre. La réputation des Avengers subit également un coup assez important. On dirait que la série de bandes dessinées prequel pour Avengers de Square Enix met en place un monde où le public n’est pas si bouleversé lorsque la super-équipe s’effondre au début du jeu.

Nous en saurons plus le mois prochain, lorsque Marvel Avengers: Hulk # 1 sortira sur les étagères de bandes dessinées.

