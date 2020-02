La bande dessinée Rise of Skywalker présentera une histoire jamais vue auparavant

Ce jour Marvel Comics a annoncé que Star Wars: The Rise of Skywalker Il recevra une adaptation comique cette année, perpétuant la nouvelle tradition qui a commencé avec le premier film de la franchise en 1977. Star Wars: La montée de Kylo Ren Il adaptera le film dans une mini-série en cinq éditions, mais ne vous attendez pas à ce que cette adaptation soit 100% fidèle à son homologue cinématographique.

Au moment de l’annoncer, Marvel Il a révélé que cette adaptation comprendra des rebondissements et des surprises inattendues du tout nouveau film et matériel d’histoire. Votre écrivain, Judy Houser, Il a partagé ce qui suit:

«En tant que fan de Star Wars depuis toujours, ce fut un honneur d’être invité à participer à la conclusion de la saga Skywalker avec Marvel Comics. Nous avons des plans très drôles pour ajouter des scènes et du matériel qui n’ont pas été vus dans le film. »

Depuis le lancement de Star Wars: The Rise of Skywalker Dans les cinémas, de nombreux reportages ont été publiés sur tout le matériel qui a presque atteint le film, mais n’a pas réussi à entrer dans l’édition finale. Le livre d’art officiel reve a révélé bon nombre de ces moments, et cette romanisation promet de nous donner plus de détails et d’informations sur certaines des scènes du film.

Source: Marvel

