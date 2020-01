La bande originale de Children Of Morta est désormais officiellement disponible pour la diffusion en ligne

Totalement amoureux du jeu d’action indépendant Enfants de Morta? Eh bien, maintenant vous pouvez écouter ses douces mélodies quand vous le souhaitez.

11 Bit Studios a publié la bande sonore du jeu pour le streaming sur YouTube, entièrement gratuitement. La tracklist complète comprend 25 chansons au total, dont deux boucles bonus de 30 minutes pour l’air de la boutique et ‘We are the Bergsons’!

Consultez le lien vers la playlist ci-dessous:

Nous venons peut-être de spammer votre flux YouTube avec quelques téléchargements… mais nous sommes un peu #SorryNotSorry – parce que c’est la bande-son @ChildrenOfMorta, disponible pour #free!

(FYI: il était là avant mais «non répertorié», disponible uniquement en tant que liste de lecture YT)

Écoutez-le ici: https: //t.co/zQJslo3IAe pic.twitter.com/K7ThCCoB8C

– Studios 11 bits (@ 11bitstudios) 30 janvier 2020

